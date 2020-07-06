Законодательство после внесения поправок в Конституцию будут корректировать с учетом мнения населения

Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме оперативно подготовить изменения в законодательство, руководствуясь последними корректировками Конституции. Итоги общероссийского референдума и предстоящая законодательная работа обсуждались на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций партии, в котором приняли участие руководство региональных отделений, фракций в законодательных собраниях областей и представительных органах административных центров.

По словам руководителя партии Дмитрия Медведева, на «Единой России» лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию. Ранее о начале масштабной работы по изменению законодательства заявил президент России Владимир Путин, который подчеркнул, что в этом вопросе «речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны».

Только на федеральном уровне необходимо изменить порядка ста законов в следующих сферах: социальной, в том числе относительно гарантий пенсий и пособий, защиты института семьи, вопросов образования. Второй блок — здравоохранение, наука и культура. Третий — организация публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Четвертый — оборона и безопасность, неприкосновенность территорий. Пятый — развитие предпринимательства, частной инициативы, защита права собственности, развитие НКО, институтов гражданского общества.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что партия готова организовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в законодательство во всех регионах России — по аналогии с дискуссиями по поводу поправок «Единой России» в Трудовой кодекс.

«Мы считаем, что все эти законы необходимо широко обсудить — мы готовы организовать дискуссию на базе фракций «Единой России» в местных заксобраниях», — пояснил Сергей Неверов.

По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию нужно совместить с формированием основных положений народной программы партии.

«Поддерживая изменения в Конституцию, люди обозначили свое отношение к нашим ключевым государственным приоритетам. И эти народные приоритеты должны стать основой нашей программы. Предлагаю провести в конце июля — начале августа 2020 года рабочее заседание партийной программной комиссии. После утверждения основных положений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную Думу», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к председателю партии Дмитрию Медведеву.