Ученые обвинили неандертальцев в смерти пациентов с коронавирусом

«Основной генетический риск тяжелого COVID-19 унаследован от неандертальцев» (The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neandertals) – так назвали свою статью, опубликованную недавно на сайте препринтов bioRxiv, Сванте Паабо (Svante Paabo) – директор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany) и Хьюго Зеберг из шведского Каролинского института (Karolinska Institute in Sweden). На нее, как на своего рода сенсацию, ссылается Daily Mail.

Авторы статьи, изрядно поднаторевшие в расшифровке и анализе геномов древних людей разного вида – вымерших неандертальцев, денисовцев и наших непосредственных предшественников кроманьонцев, подчеркивают, что высказывают всего лишь свое предположение. То есть выдвигают гипотезу, но обосновывают ее столь убедительно, что можно и поверить.

Доводов у корифеев несколько. Во-первых, COVID-19 - заболевание, которое вызывают коронавирусы SARS-CoV-2, и в самом деле может развиваться по-разному. Это давно уже не секрет. Диапазон – самый широкий. Одни зараженные вообще не выказывают никаких симптомов, а другим требуется искусственная вентиляция легких. Хватает, увы, и смертельных исходов. По данным Института Джона Хопкинса, к 7 июля 2020 года во всем мире скончались 535453 человек из 11 516 782 заболевших.

.Во-вторых, доказано, что тяжело болеют COVID-19 главным образом те, у которых на 3-й хромосоме имеются 6 специфических генов. На этом настаивают авторы статьи, недавно появившейся в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

По их данным, гены, повинные в развитии осложнений, весьма плотно упакованы в один гаплотип, «генетического текста» в котором чуть меньше 50 килобайт. И он целиком передается по наследству. И самое главное: «текст», в точности соответствующий выявленному гаплотипу, Паабе и Зеберг обнаружили в геноме нескольких неандертальцев – как минимум, шести, останки которых были найдены в Хорватии и на Алтае. В геномах денисовцев ничего похожего так и не встретилось. Из чего палеогенетики и сделали вывод: гены, осложняющие течение COVID-19, достались современным людям от неандертальцев.

Каким образом неандертальцы могли оставить нам какое-либо наследство? Особенно то, от которого ныне лучше было бы отказаться?

Ответ прост. Неандертальцы наследили в нашем геноме в результате межвидового скрещивания – метисации. Так по-научному называют то «пещерное прелюбодеяние», которое, как выяснилось, процветало несколько десятков тысяч лет назад - до тех пор, пока все неандертальцы не вымерли. Вымерли, может быть, от каких-нибудь коронавирусов, существовавших в то далекое время.

Как свидетельствуют, Паабе и Зеберг, опасное неандертальское наследство «отягощает», в итоге, 8 процентов европейцев и 30 процентов азиатов. По простейшей арифметической логике, тот самый гаплотип мог бы достаться примерно 20 процентам жителей России – обитателям евразийского континента. Они-то и болеют тяжелее других, нуждаются в госпитализации.

Если расчеты и в самом деле верны, то в больницах побывали уже около 140 тысяч из тех почти 700 тысяч, заразившихся COVID-19 по всей стране.

КСТАТИ

Интимные отношения с неандертальцами вернули людям часть потерянного ими генома

Историю интимных отношений кроманьонцев – людей современного вида, наших непосредственных предков - и неандертальцев, представлявших близкий, но все-таки другой вид разумных существ, несколько лет назад обрисовал Тони Капра (Tony Capra), специалист по эволюционной генетике из Университета Вандербильта в Нэшвилле (Vanderbilt University in Nashville).

Давным давно — более ста тысяч лет назад – люди и неандертальцы соседствовали на территории Африки. И, что вполне естественно, сожительствовали. От чего появлялось потомство с совместными генами.

Где-то в период между 60 и 80 тысячами лет назад часть людей нашего вида покинули Африку. Одни добрались до Европы, другие - до Азии. Расселились там, потеряв со временем внушительную часть тех генов, которые достались им от неандертальцев. Об этом свидетельствовали обнаруженные останки.

Однако , как с удивлением обнаружили Капра и его коллеги, некоторые неандертальские гены потом вернулись в человеческий геном. И не одни, а вместе со стародавними – еще «африканскими» мутациями. Только у европейцев ученые насчитали более 47 тысяч подобных изменений, приобретенных примерно 50 тысяч лет назад.

В чем причина? Капра вполне логично предполагает: спустя тысячелетия после первой волны до Евразии добрались и вторая волна неандертальцев. Они встретились с людьми и продолжили заниматься метисацией. Постепенно наши непосредственные предки восстановили свой геном почтти в прежнем виде.

От неандертальцев некоторые люди позаимствовали склонность вести ночной образ жизни — то есть, быть так называемыми совами, способность быстро загорать и тягу к уединению.

Еще до нынешних сенсационных выводов Паабо и Зеберга профессор Питер Пархем (Professor Peter Parham) из Стэнфордского университета в Калифорнии, США (Stanford University, California) высказывал мнение, что неандертальцам люди обязаны еще и повышенным иммунитетом. Его усилили их гены, которые дополнили участок генома, ответственный за распознавание бактерий и вирусов. Кто знает, может быть, роль этих генов тоже была не самая благотворная в ходе развития COVID-19. Ведь именно чрезмерный иммунный ответ губил легочную ткань.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Сексуально озабоченные братья по разуму

Кроманьонцы были высокими и стройными. Рост мужчин достигал 180 сантиметров, женщин - 170 сантиметров. Черты лица они имели в основном тонкие. Словом, были симпатичными. Чего нельзя сказать о неандертальцах. Их мужчины - кривоногие, коренастые и низкорослые - редко «вымахивали» выше 165 сантиметров. Женщины едва дотягивали до 155. Лица имели грубые с большими надбровными дугами. На любителя, что называется.

Вряд ли представители сильного кроманьонского пола вожделели неандертальских женщин. Скорее неандертальские мужчины были охочи до плоти другого и весьма привлекательного вида. И в этом увлечении они, в прямом смысле слова, не знали границ.

Палеонтологи из Барселонского института эволюционной биологии (Barcelona's Institute of Evolutionary Biology), ведомые профессором Федерико Санчеза-Квинто (Federico Sanchez-Quinto), выявили народы, которые каким-то чудом избежали сексуального домогательства неандертальцев.

От сексуально озабоченных неандертальцев ушли «нетронутыми» лишь те люди, которые жили южнее нынешней пустыни Сахары. А на севере Африки — сплошной царил сексуальный беспредел. Та самая метисация.

Каталонские ученые подтверждают: 40-60 тысяч лет люди и неандертальцы активно занимались сексом друг с другом - сначала в Африке, потом, спустя примерно 10 тысяч лет, в Европе. В этом их неопровержимо уличила Цяомэй Фу (Qiaomei Fu) из гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School in Boston, Massachusetts) - аспирантка Сванте Паабо.

Девушка провела анализ ДНК человека - кроманьонца, жившего, как показало радиоуглеродное датирование, 36 тысяч лет назад. Его челюсть обнаружили спелеологи еще в 2002 году в Румынии в пещере Пештера ку Оасе - «пещера с костями» в дословном переводе. Доля неандертальской ДНК в этой кости составляла 11, 3 процента. Что означало: как минимум, пра-прадедушка ее обладателя был еще чистокровным неандертальцем.

Узнать подробности и взглянуть на портрет гибрида можно здесь.