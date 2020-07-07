Арбузные костюмы: семейная пара находит брошенным собакам друзей с помощью модных фотосессий

Семейная пара Каролина и Джастин нашли свое призвание в спасении лохматых друзей. Она - беззаботная колумбийка, приехавшая в Америку в 2005 году. Каро, как называют ее друзья, является квалифицированным и успешным адвокатом, но считает, что ее истинное призвание – любить и спасать собак. А Джастин уроженец Нью-Джерси, проживает в Вашингтоне более 20 лет. Профессионал в сфере продаж, но страстно увлеченный активным отдыхом и семьей - среди которой всегда есть пушистые друзья.

furr_bulous Have a safe & happy 4th of July with your loved ones!!

Большую часть своей жизни он имел больших собак и в его сердце пушистые гиганты занимают особое место. Джастин признается, что узнал о теме спасения собак только во взрослые годы, но теперь не может жить без этого дела.

furr_bulous Happy Father s Day to all the human and doggy fathers out there, and especially to our own Furr-bulous dad!!

Вместе с Каро они организовали движение под названием Furr Bullous. Спасти и обеспечить лохматым друзьям идеальный дом – их главная миссия. Для этого собачек принаряжают и с помощью ярких фото и образов ищут им новых друзей, любящие семьи.

Первыми подопечными семейной пары стали два питбуля и спрингер-спаниель. Белоснежная Сьело была спасена Каро. Первые три года жизни питбуль терпел жестокое отношение хозяев, пока храбрая колумбийка не вызвалась забрать животное.

furr_bulous In Memory Of Many, In Honor Of All. We Don t Know Them All, But We Owe Them All. THANK YOU!

Принцесса, или Дива, как называют ее новые друзья-люди, любит наряжаться и отказывается выходить под дождь без ее стильного пончо. Она упрямая и самоуверенная, но самая терпеливая и любящая. Сыр - ее любимая закуска. Она любит гулять со своей большой семьей.

furr_bulous Since many people are staying home & spending more time with their pups

Дино - активный 10-летний спрингер-спаниель, который живет с Джастином с малых лет. Как только в их семье появились Каро и Сьело, он считает себя боссом и всегда претендует на первую миску с кормом. Он полюбил свою маму-Каро, и является лучшим приятелем для Сьело. У него огромная улыбка, которая великолепно смотрится на фотографиях. Дино любит ходить в походы, плавать и может играть весь день!

furr_bulous Home Schooling Gone Wild!! .

Новый член семьи Лили - самая милая и самая скромная собака, как отмечают Каро и Джастин. Она немного трусишка и поэтому боится штормов и молний. В непогоду всегда прячется под диваном или в чулане. Очень любит гулять и играть со своими сородичами. В первое время она требовала особенного ухода и долгое лечение из-за проблем с сердцем. Каро и Джастин помогли ей восстановиться.

furr_bulous Have a magicalwednesday SPRING PREORDER LIVE NOW!!!

Яркие фотосессии являются хорошей рекламой для «пушистиков». Шапки, очки, интересные ракурсы делают из них настоящих звезд. Собаки, кажется и сами рады позировать фотографу. Красивые, причесанные и чистые «хвостики» не создают ощущение проблемных животных. Люди с большой охотой обращают на них внимание и рады стать им новыми друзьями.

furr_bulous The most fashionable girl!!

Большинство подопечных Furr-bulous спасены от эвтаназии. Каро и Джастин отмечают, что всегда грустят, когда спасенные «хвостики» покидают их, найдя новый дом. Семейная пара отмечает, что они давно перестали вести счет своих спасенных друзей. Но рады, что сотни собак обрели достойную жизнь. Идея движения пришлась по душе многим неравнодушным к животным людям. У Кары и Джастина уже более 12 тысяч подписчиков в Инстаграм.