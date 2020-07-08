На Белом море, в белой пене

1 июля из Архангельска стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований РГО. На двух судах экспедиционный отряд будет обследовать корабли, затонувшие в конце XIX - начале XX века в Горле Белого моря, - так называется пролив, отделяющий Терский берег Кольского полуострова в Мурманской области от Зимнего берега в Архангельской области.

За предыдущие годы были найдены американский грузовой пароход «Каролина», построенный в 1896 году; российско-финляндский пароход «Урания», шедший с грузом военного снаряжения из Англии в Россию; английские угольщики «Кап Антиб» и «Африкан Монарх» и норвежский пароход «Лисакер», погибшие на минном заграждении в 1915 году; английский пароход «Друмлойст» с грузом леса, подорвавшийся сразу на двух минах.

Кроме того, были найдены английский лесовоз, погибший еще в 1911 году, до войны, и пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно торговый или из военного конвоя.

Подводный снимок судна "Урания". Фото: ЦПИ РГО

В ходе экспедиции планируется продолжить исследования в точке, где затонул пароход «Урания». Экспедиция продлится до второй половины июля.