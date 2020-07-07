2020-07-07T11:44:17+03:00
Дом. Семья

Незваный гость: Китовая акула привела в ужас туристов на израильском пляже

Позже выяснилось, что рыба не опасна для людей, но это ничуть не успокоило паниковавших туристов [видео]
Елена АКИМОВА
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Акула перепугала отдыхающих на израильском пляжеАкула перепугала отдыхающих на израильском пляже
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Отдых на израильском берегу не такой безмятежный, как может показаться. И хотя лазурные волны спокойно омывают гальку на пляжах Эйлата, здесь можно встретить совершенно неожиданных гостей. Из тех, с которыми лучше не встречаться, или смотреть подобные встречи на видео. Именно такой гость заплыл в бухту и привел в настоящий ужас туристов.

Отдыхающие заметили, что из воды торчит плавник акулы. Первыми на рыбу обратили внимание находящиеся у воды. Они стали кричать тем, кто нежился в море, чтобы скорее спешили к берегу.

Просить дважды не пришлось. Несколько мужчин стали отчаянно грести в сторону суши. Судя по всему, акула тоже услышала крики и стала метаться на отмели.

Видеоролик с неожиданной встречей туристов и акулы был опубликован изданием Business Insider.

Позже оказалось, что гостьей была китовая акула, рыба неопасная для людей. Представительницы данного вида предпочитают планктон, а вот крупных существ не едят. Но от этого ничуть не легче. Видимо, нужно иметь стальные нервы, чтобы спокойно встретиться с миролюбивой акулой длиной в 20 метров. Именно такого размера достигают особи китовой акулы, сообщает Ридус.

Китовая акула посеяла панику на израильском пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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