2020-07-07T12:00:33+03:00
Умные вещи

Клипы ВКонтакте собрали больше 3 млрд просмотров за месяц

Всего за месяц клипы посмотрели больше 44 миллионов человек
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Всего за месяц клипы посмотрели больше 44 миллионов человекВсего за месяц клипы посмотрели больше 44 миллионов человек
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ВКонтакте рассказала об итогах первого месяца работы сервиса «Клипы». На старте снимать клипы могли приглашённые авторы, а уже две недели эта функция доступна всем пользователям. Статистика показывает, что новый формат полюбился зрителям: в среднем в сутки клипы собирают по 180 млн просмотров, 6,5 млн отметок «Нравится» и 108 тысяч комментариев.

Всего за месяц клипы посмотрели больше 44 миллионов человек, а самый большой ценитель формата полностью просмотрел 37 733 ролика. Всего с начала работы сервиса клипы собрали больше 3 млрд просмотров. Зрители поставили больше 116,2 млн отметок «Нравится» и написали почти 1,7 млн комментариев.

Среди эффектов авторы клипов чаще всего выбирают «Жесты на скорость». Это эффект-задание: нужно показать пять жестов и уложиться в 10 секунд, а лучше — ещё быстрее. Самые ловкие участники справляются менее чем за 2 секунды и активно хвастаются этим со своими зрителями.

«Клипы» — это бесконечная лента с короткими вертикальными видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Среди ключевых особенностей сервиса — AR-спецэффекты и управление съёмкой с помощью жестов, которые открывают совершенно новые возможности для создания контента и взаимодействия со зрителями.

Ранее в «Клипах» прошли челленджи к выпускным от популярных артистов. Победители челленджа #выпускнойCadillac от Моргенштерна сняли с ним несколько видео, лучшие ролики акции #медлячок2020 от Басты были показаны перед песней «Медлячок» на «Основном выпускном», который посмотрели 16 млн человек, а авторы самых креативных видео с выпускными нарядами и хештегом #выпускнойlook2020 получили призы от Команды ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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