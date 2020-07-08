Если вы провели весну в обнимку с холодильником и в уютной пижаме, а сейчас попробовали застегнуть джинсы и….. пришли в ужас, то читайте дальше. Мы вас очень понимаем.

Карантин и самоизоляция стали проверкой на стойкость во всех смыслах. В том числе относительно лишнего веса. Сидеть дома безвылазно и НЕ потолстеть – почти невозможно. Но пришло время с этим разобраться. И «Комсомолка» подготовила отличный гид для тех, кто хочет похудеть быстро, без нервов и срывов. 8 июля в ежедневной «Комсомольской правда» ищите спецвыпуск «В меня вселился вес!». А если не успеете купить газету, спрашивайте во всех местах продажи прессы до конца июля.

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Зачем вам это? Для ускорения и упрощения процесса похудения. Кстати, это касается не только женщин, но и мужчин (которые тоже несколько… раздобрели).

Мы:

- развеем мифы о «вредной» еде (а вы все ещё уверены, что обезжиренный йогурт – это идеальный вариант?),

- расскажем о синдроме переедания от… нехватки любви (да-да, и такое бывает),

- поделимся советами звёзд, которые наглядно доказывают, что похудеть – МОЖНО (погуглите фото Полины Гагариной до и после),

- объясним, как вести себя в пирующей компании (и как бороться вот с этим «съешь хотя бы кусочек, не обижай меня как хозяйку»).

Супер-бонус – лунный календарь для худеющих!

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А еще в нашем спецвыпуске – невероятное количество крутейших ЗОЖ-рецептов от блогера-миллионника, автора книги «Тонкая штучка» (ИД «Комсомольская правда») Тони Сальниковой (@tonya.pp). Несколько рецептов ловите прямо сейчас.

8 июля читайте в ежедневном номере «Комсомольской правды» спецвыпуск «В меня вселился вес».