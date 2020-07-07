Исследование: 58% материалов американских СМИ о России в период пандемии были негативными

Медиагруппа МИА «Россия Сегодня» провела исследование о реагировании ведущих иностранных СМИ на ситуацию с коронавирусом в России. Среди американских изданий больше половины (58%) публикаций носят негативный характер и только 4% - позитивный. В Германии и Великобритании разброс составляет 44% к 1% и 38% к 1% соответственно.

В то же время есть большое количество изданий, которые положительно отзывались о российской политике в контексте пандемии. Лидерами по числу таких публикаций стали СМИ Китая (237), Италии (35) и Франции (21).

Исследователи отмечают, что положительную оценку действиям России давали в основном те государства, с которыми наша страна тесно сотрудничает в борьбе с коронавирусом. Это, в первую очередь, Италия и Китай.

- Среди негативных тем публикаций западных СМИ о действиях нашей страны на фоне пандемии доминируют утверждения о якобы имеющих место манипуляциях со статистикой по зараженным и умершим, обвинения в ведении дезинформационных кампаний за рубежом и использовании COVID-19 для ужесточения внутренней политики, - пишут исследователи. В основном этим злоупотребляли американские СМИ.

В топ-3 позитивных тем, в свою очередь, вошли, успешное взаимодействие с другими странами по борьбе с коронавирусом, устойчивость российской системы здравоохранения, а также творческая изобретательность МИ, учреждений культуры и простых граждан в период самоизоляции.