Как выглядят знаменитые спортсменки после самоизоляции
Известные спортсменки приступают к активным тренировкам и демонстрируют в соцсетях свои лучшие навыки и упражнения, отточенные на самоизоляции. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая, правда, пока не вернулась в состав сборной, выставила в Инстаграм фото своего уникального шпагата. Причем, делает его она настолько естественно, что кажется, это доступно каждому, а не только Волочковой. Хотя, и знаменитой балерине показать такой отрицательный угол вряд ли удастся. А потом Саша выставила и видео своей любимой программы – теперь уже оказавшийся на грани банкротства после пандемии Цирк дю Солей плачет в сторонке.
Тянем резину после карантина
А вот другая красавица-спортсменка Дарья Клишина выставила менее эффектный, но очень эффективный для активных людей комплекс упражнений для ног.
«Сегодня хочу показать вам 11 упражнении для укрепления мышц стопы, однои маленькои , но очень важнои части опорно-двигательного аппарата
Я занимаюсь занимаюсь своими стопами на протяжении всего сезона и считаю, что это очень важно для всеи спортивнои формы в целом. Для людеи , не занимающихся профессионально спортом, делать упражнения на стопы тоже полезно
Работая над укреплением мышц стоп, пальцами, окружающими их суставами, мы не только улучшаем состояние наших ног, но и помогаем всему телу в целом», - написала знаменитая прыгунья в длину.
Фигурные фигуристки
А вот питерские фигуристки из группы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова радуются тому, что вырвались на сборы в Кисловодске.
«Первые сборы после перерыва. Рада начать тренировки!», - пишет Туктамышева.
И обе фигуристки выставляют у себя в соцсетях их танец на спортплощадке.
«Бананза», с любовью, от Лизы и Сони», - подписывают девушки.
А перед своим первым сбором девушки успели еще неплохо позагорать под Питером.
ИСТОЧНИК KP.RU