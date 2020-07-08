2020-07-08T15:31:59+03:00
Общество

«Норникель» оспаривает методику расчета Росприроднадзора

8 июля компания «Норникель» сообщила о том, что направила письмо в Росприроднадзор с целью оспорить размер вреда, причинённого окружающей среде в результате ЧС под Норильском
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от разлива дизельного топлива почти в 148 миллиардов рублей. В «Норникеле» подтвердили обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счёт, однако компания не согласна с применением методики расчета вреда, а потому считает, что сумма ущерба нуждается в корректировке.

В письме указано, что при расчёте был использован максимальный коэффициент (5), учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. Но принимая во внимание, незамедлительные действия компании по устранению разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента нельзя признать обоснованным.

Кроме того, «Норникель» считает, что некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты. Поскольку их количество рассчитано до окончания работ.

Вместе с этим, компания готова не только ликвидировать последствия аварии за свой счёт, но и заняться рекультивацией земель и водных участков в районе аварии. «Норникель» уже ведет поиск технологий и средств, позволяющих добиться восстановления окружающей среды в максимально полном объёме.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подтвердил, что «Норникель» может не согласиться с заявленной суммой ущерба. «Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право»,подчеркнул министр.

По состоянию на 8 июля в районе аварии собрано более 33 тысяч кубометров топливно-водяной смеси и обработано сорбентом 140,2 км береговой линии. МЧС России сообщает, что все задачи, которые ставил оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, были выполнены в срок на высоком профессиональном уровне. На заключительных этапах работ топливо передислоцируют в места утилизации, а затем на Таймыре будет производиться восстановление экологической обстановки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"
Умер археолог, установивший точное место Куликовской битвы
Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью
Матвиенко объяснила, почему Медведев не сможет получить статус сенатора автоматически
В Москве театры откроются 1 августа
Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака
Чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин умер во время подводной охоты
Джуд Лоу может сыграть злодея в ремейке "Питера Пэна"
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса
В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
В России 1 сентября не будет школьных линеек
Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы
"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения
Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона
Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября