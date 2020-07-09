Природа настолько очистилась? Москвичей предупредили о нашествии диких кабанов

В Москве наблюдают появление диких кабанов. Как отмечается на сайте мэра столицы, звери были замечены в нескольких московских парках - в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворецкий», а также в зеленых массивах ТиНАО.

В Мосприроде напоминают, что кабаны — одни из самых опасных зверей столичного региона, при встрече с ним надо соблюдать определенные правила. Они осторожны и не станут нападать на человека без повода. Однако в случае опасности могут быть крайне агрессивными, особенно кабаниха с поросятами.

Длина взрослого самца может достигать двух метров, а масса — около 200 килограммов, что делает встречу с этой «машиной» чрезвычайно опасной. Звери могут нанести серьезные травмы человеку: самцы — рваные раны своими острыми клыками, самки же, у которых клыки менее развиты, могут сбить человека с ног и затоптать передними копытами. Встретив дикого кабана, следует замереть и не привлекать к себе внимание, тогда зверь может просто вас не заметить. Уходить стоит медленно, без резких движений, не поворачиваясь к зверю спиной. Если встретился целый выводок, то держаться подальше от поросят, ни в коем случае не брать их на руки или делать селфи.

Если кабан все-таки напал, лучший способ спастись - залезть на ближайшее дерево, либо найти укрытие. Кстати, зрение у кабана развито слабо, он не различает цвета и не способен увидеть человека, стоящего в 15 метрах от него. Но у него хорошее обоняние и слух.

Отметим, что кабаны играют большую роль в поддержании баланса экосистемы, поедая вредных насекомых и их личинок. Также они перерывают в поисках пищи огромные территории, что положительно сказывается на качестве грунта, способствует проникновению семян растений в почву и рекультивации древесных пород.