"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" 1:1 в домашней игре 27 тура чемпионата России

В среду, 8 июля, в Москве состоялось очередное "столичное дерби" в чемпионате России по футболу. "Спартак" на своем поле в Тушино принимал московский "Локомотив". В первом круге осенью 2019 года "красно-белые" под началом Тедеско одержали разгромную победу со счетом 3:0. Но к лету 2020 года немало вещей поменялось. У "Локо" рулит не Семин, а Николич, а "Спартак" пытается зацепиться за зону еврокубков в чемпионате России. Гостям поединка победа в этой встрече была крайне важна - у них в этом сезоне на кону выход в Лигу Чемпионов со 2 места. Ибо "Краснодар" поджимает всеми силами.

На 38-й минуте поединка "Спартак", который до того вел матч, владел инциативой, открыл счет в поединке. Эсекиель Понсе откликнулся на подачу с фланга от Айртона и забил гол в ворота "Локомотива".

Спартак - Локомотив. 1:0. Эсекьель Понсе, Тинькофф РПЛ, 27 тур 08.07.2020.Спартак открывает счёт в матче

Но только пять минут длилась радость "Спартака". Потому что совсем скоро судья матча поставил пенальти в ворота хозяев поля. И этот момент вызвал невероятную реакцию у главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско. Он рьяно спорил с арбитрами и договорился до двух желтых, после чего - его попросили покинуть поле. Тедеско в ответ накричал на резервного и линейного арбитра. А уходя в подтрибунное помещение еще и ударил слегка рукой по монитору VAR. И только когда это небольшое "шоу" завершилось, то все - Алексей Миранчук забил гол с пенальти. И сделал счет на табло равным.

Счет 1:1 сохранился до конца первого тайма. И во второй половине встречи поединка матч стал чуть менее интересным. До финального свистка счет на табло так и не поменялся.

"Локомотив" после этой игры с 50 очками - второй в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Спартак" при 33 баллах - седьмой. Следующая игра у "Спартака" - 11 июля в гостях против "Сочи". А у "Локомотива" спустя сутки - домашний матч против "Уфы".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка.