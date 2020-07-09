Количество кобрендовых карт «Пятёрочка», выпущенных Почта Банком, превысило 3 000 000

Активным держателям карт на текущий момент начислено всего порядка 6,3 млрд бонусных баллов, или 630 млн рублей!

Карта «Пятёрочка» Почта Банка выпускается на базе платежной системы «Мир». Она совмещает в себе преимущества сразу трёх продуктов: сберегательного счёта с начислением процентов на остаток (до 6%), программы лояльности «Пятёрочка», а также программы лояльности платёжной системы «Мир». Владелец также может привязать карту к основному сберегательному счету в банке. Именно такая функция является серьезным преимуществом для многих клиентов. Ведь на эти карты приходят зарплаты, бюджетные выплаты, а клиентам удобно использовать один счёт и для получения зарплаты или пенсии, и для ежедневных покупок.

«Кобрендовая карта Почта Банка и «Пятёрочки» пользуется большой популярностью у наших гостей, - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - По данным исследования РОМИР, о карте знают порядка 30% лояльных покупателей магазина. Мы наблюдаем постоянную положительную динамику роста активной базы, что ещё раз подтверждает её востребованность. Это удобный продукт, который создаёт дополнительные преимущества для участников нашей программы лояльности».

«Карта «Пятёрочка» – очень успешный и востребованный кобренд на рынке. - считает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. - И главный показатель успешности даже не в количестве выпущенных карт, а в том, что нам удалось создать такой продукт, с такими характеристиками и преимуществами, что большинство владельцев используют её как основную для своих расчётов. Об этом говорят и количество транзакций в месяц по этим картам, и категории, в которых совершаются покупки. Результаты опроса клиентов – владельцев карт «Пятёрочка» показали, что главными параметрами при выборе основной банковской карты являются выгодные условия обслуживания, высокий уровень безопасности и выгодная бонусная программа. И карта «Пятёрочка» в полной мере соответствует этим характеристикам».

Действительно: многочисленные исследования показывают, что карта «Пятёрочка» пользуется большой популярностью у клиентов. Средняя сумма операций в месяц по этим картам только в прошлом году выросла на 30%. Логично, что наиболее часто картой расплачиваются в продуктовых магазинах (более 50% от общего оборота), а также в ресторанах, кафе и аптеках.

Если вы хотите узнать подробнее о карте «Пятёрочка» Почта Банка, заходите на сайт торговой сети или банка.

КСТАТИ

Средняя сумма покупки по карте «Пятёрочка» Почта Банка составляет 440 рублей, а частота покупок в месяц сопоставима со стандартной зарплатной картой.