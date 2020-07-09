Януковичу 70 лет: «Останься он на Украине, его бы разорвали в кабинете»

Бежавший в 2014 году в Ростов на Дону президент Украины 9 июля отмечает юбилей. Но был ли у него шанс остановить переворот? Какие главные ошибки он совершил? Каким остался в памяти украинцев? И есть ли у него шанс вернуться на родину?

На эти вопросы «КП» и Радио «Комсомольская правда» ответили украинские политики, журналисты и эксперты, которые сами принимали участие в тех событиях.

Был ли у него шанс остановить переворот? Какие главные ошибки он совершил?Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

МОЖЕТ ЛИ ВЕРНУТЬСЯ НА УКРАИНУ?

Кирилл Вышинский, журналист, отсидевший в Киеве по ложным обвинениям:

- Непонятно, что из себя будет представлять Украина при жизни Януковича. Думаю, в Донецк и Луганск его пустят. Но и там вряд ли ждут с хлебом и солью. А в качестве кого ему можно вернуться в Киев? Как политик он там не нужен. И если он туда прилетит, его скрутят уже в самолете. Он туда уже вернуться не сможет.

Николай Азаров, экс-премьер Украины:

- Против него возбуждено немало всяких уголовных дел, но они выдуманные, из пальца высосанные. Лучше у него самого спросить: есть ли у тебя желание вернуться? Иметь дело с полностью разваленной страной, вдобавок с бандами горилл… В такую Украину, которая сейчас, желания-то мало возвращаться.

Кирилл ВышинскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТОБЫ БЫ С НИМ СДЕЛАЛИ, ОСТАНЬСЯ ОН В КИЕВЕ?

Вышинский:

- Тогда Янукович получал подробные сводки от спецслужб. И знал, что если бы он просто остался сидеть в кабинете и грызть галстук, майдан выбил бы дверь, лишил бы его власти. А потом бы посадили в тюрьму. В лучшем случае. В худшем - могли просто убить. Ворваться и разорвать. Или устроить покушение в момент движения кортежа. Понятно, что Янукович не выдержал ответственности, которая на нем лежала.

Александр Охрименко, киевский политолог:

- Жизни Януковича действительно угрожала опасность. И он обратился к руководителям разных стран с просьбой, чтобы ему дали убежище. Видимо, только Путин дал ему гарантии безопасности. Так он оказался в России. Пообещали бы безопасность в США, уехал бы в США. Но, вероятно, ни Германия, ни Франция, ни США ему такие гарантии не дали.

Александр ОхрименкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МОГ ЛИ ОСТАНОВИТЬ МАЙДАН?

Вышинский:

- Он боялся последствий разгона протестующих. А возможность разогнать была. Я видел, как работали силовики в декабре 2013 года. За считанные часы без применения оружия просто своими телами спецназ выдавливал майдан. Как мне рассказывали мои сокамерники из «Беркута», до сцены майдана было 20 метров. Провести зачистку и выдавить всех с площади без применения даже спецсредств, я не говорю про оружие, это было технически возможно. Но был день, когда госпожа Нуланд раздавала булки. Тогда она провела встречу с Януковичем. И президент спецназ отозвал с майдана...

КАКОЕ ТЕПЕРЬ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ НА РОДИНЕ?

Вышинский:

- Это забытый человек. Люди про него даже не говорят. Никто из моих украинских друзей привет ему не передавал, про здоровье не спрашивал. Одни считают его врагом, которого нужно посадить. Другие — слабаком, который не справился с ответственностью. Третьего мнения я не встречал.

Охрименко:

- Конечно, есть радикалы, которые считают его предателем. Но если провести честный опрос, думаю, больше половины украинцев его предателем не назвали бы. Украины все-таки майдан видели. И понимают, если бы он не убежал, его бы просто убили. Когда майдан зашел в фазу завершения, когда были подписаны все соглашения, радикалы сказали: мы идем громить дом Януковича. Хотя радикалы говорят: нет, пускай бы он остался, мы бы пришли, его проучили. Все же догадываются, что речь идет про убийство.

УКРАИНЦЫ СОЖАЛЕЮТ О ЖИЗНИ ДО ПЕРЕВОРОТА?

Вышинский:

- Все прошлые заслуги Януковича были помножены на ноль в 2014 году. Да, люди недовольны жизнью после майдана. Сам факт, что Зеленский выиграл на выборах с невиданным на Украине результатом, говорит, что мало кому нравятся последние 6 лет. Самые яркие маркеры: рост коммунальных тарифов в разы; курс гривны в разы просел. Падение производства, закрытие предприятий. Львовский автобусный завод – некогда крупнейший, выпустивший в 2008 году 365 тысяч автобусов, после 2013-го начал загибаться. В позапрошлом году – банкрот. В прошлом году уже сносили его корпуса.

Николаевский судостроительный завод, на котором когда-то выпускали авианосцы и крейсеры. Тоже банкрот. Будет распродаваться. Плюс миллионы людей, которые выезжают из страны на заработки. Какое у людей к этому может быть отношение?

Анна ГерманФото: Максим ЛЮКОВ

Анна Герман, экс-советник Януковича:

- Вы сегодня спросите любого встречного в Украине. Вам каждый скажет, что при Януковиче всем жилось намного лучше. И многие уже говорят, что было бы очень хорошо, если эти времена вернулись.

Дмитрий ГордонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ БЕГЛОГО ПРЕЗИДЕНТА

«Шантаж России деньгами»

Дмитрий Гордон, украинский журналист:

- Янукович пытался выкрутить деньги, шантажируя Путина: вы нам деньги не даете – тогда мы пойдем в Евросоюз. Это же невероятная история, когда вдруг в один прекрасный день он говорит (от него никто этого не ожидал): «А теперь Украина идет в Евросоюз». Он собрал свою фракцию Партии регионов и три часа ломал их через пень-колоду. Они начали возмущаться (а там крупные красные директора бывшие): у нас весь бизнес ориентирован на Россию – металл, трубы, прокат, уголь. Какой Евросоюз? Но в итоге вся фракция проголосовала за поход в Евросоюз.

И когда Янукович объявил, что мы идем в Евросоюз, уже люди воодушевились. Я ему был готов памятник поставить. После этого вдруг Янукович съездил в Сочи, там ему были обещаны большие деньги, часть из которых он получил - 3 миллиарда долларов. Он приехал домой, свалился с гипертоническим кризом, лежал трое суток. И после этого сказал: «В Евросоюз мы не идем». И это вызвало майдан. Если бы он не игрался с Евросоюзом, с деньгами, не было бы майдана.

«Вывел из тени бандеровцев»

Вышинский:

- Он пытался получить президентское кресло, выведя во второй тур представителя националистической партии «Свободы» Тягнибока (один из лидеров майдана). Раньше национал-радикалы не получали трибуну. А тут их стали звать на ТВ. Их легализовал в публичной политике именно Янукович. Такое же было с партией Гитлера в Германии. Власть думала, что сможет с ней справится. Но не вышло.

Николай АзаровФото: Иван МАКЕЕВ

ЗОЛОТОЙ БАТОН И КАМАЗ С ДОЛЛАРАМИ

Азаров:

- Его абсолютно незаслуженно облили грязью с ног до головы. Появились брехливые истории о каких-то «КамАЗах» с долларами, которые якобы он вывозил. Но мы знаем, что он сам выбирался под обстрелами. Какие там «КамАЗы» долларов? Появились мифы про золотые унитазы, золотые батоны. Это мифы. Ничего не было.

Кстати, когда-то, когда Янукович первый раз шел в президенты, пустили басню, что он шапки по молодости срывал с прохожих и зарабатывал на этом. Потом один из авторов этой брехни откровенно признался (даже публично), что это он ее придумал в штабе Тимошенко, чтобы скомпрометировать Януковича. Но было поздно. Слухи в народе уже пошли.