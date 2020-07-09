Дмитрий Козак: "Украинские переговорщики боятся радикалов и ставят "красные линии" где попало"
В интервью ТАСС Дмитрий Козак, который представляет РФ на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины и в рамках «нормандского формата», высказал серьезный скепсис относительно реальной договороспособности украинской стороны. Вот что, в частности, сказал заместитель руководителя президентской администрации.
НАДЕЖДЫ НА ДИАЛОГ РАССЕИВАЮТСЯ
Козак вынужден констатировать, что украинские переговорщики в Минске отчаянно боятся киевских радикалов (и их спонсоров), которые давят на членов делегации даже на расстоянии.
- До начала марта еще были осторожные надежды на конструктивный диалог. Причем по всем вопросам урегулирования конфликта. Но эти надежды... стремительно рассеиваются. Их попытки (украинских переговорщиков - ред.) сделать конструктивный шаг для выполнения минских соглашений вызывают обструкцию со стороны политических оппонентов. В том числе их предшественников, которые как раз и являются соавторами всех минских соглашений…
У РОССИИ «КРАСНЫХ ЛИНИЙ» НЕТ
Замглавы администрации президента РФ на вопрос о так называемых «красных линиях», якобы проводимых нашей стороной, прямо указал, что это со стороны Киева их могут провести где угодно и когда угодно и часто без видимой логики.
- "Красных линий" у нашей страны нет. Представители России в контактной группе имеют однозначные директивы. Они таковы: поддерживать любые договоренности, достигнутые между Донбассом и Украиной для предотвращения эскалации и мирного... урегулирования конфликта. Любые. "Красные линии" наших киевских коллег до конца неизвестны. Им свойственно нередко формулировать свою позицию эзоповым языком. Одну из линий можно распознать - не вести диалог ни с какими представителями Донбасса.
ПРОТИВОРЕЧАТ САМИ СЕБЕ
Дмитрий Козак не раз отмечал, как стремительно может меняться позиция украинских коллег, причем нередко на прямо противоположную только что высказанной:
- Заместителем руководителя украинской делегации в контактной группе была высказана позиция, что... комплекс мер по выполнению минских соглашений не является обязательным для Украины. Почему? Потому, что он был "одобрен", а не "утвержден" Совбезом ООН. После того, как представители Донбасса попытались зафиксировать и обнародовать эту позицию в протоколе заседания, на следующей же встрече тот же представитель Украины дезавуировал свое заявление.
ЗАЧЕМ ЮГО-ВОСТОКУ СТАТУС?
Руководитель делегации России в Минске удивлен и тому, что заявления вроде бы ответственных лиц часто не основываются на документах - и вообще непонятно на чем.
- Вице-премьер Украины Алексей Резников, первый замруководителя украинской делегации в контактной группе заявляет, что особый статус Донбассу не нужен. Что Донбасс как будто может воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации. Но никто этой децентрализации, этих поправок не видел. Не видели ни в Донбассе, ни в остальной части Украины.
ВХОЖДЕНИЕ ДОНБАССА В РФ НЕ ОБСУЖДАЛОСЬ
Оценил Дмитрий Козак и ряд заявлений о возможном референдуме по присоединению ДНР и ЛНР к Российской Федерации.
- Что сказать о заявлениях политических деятелей и организаций о перспективах вхождения Донбасса в составу РФ. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке никогда не обсуждались. Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы.
ДИСКУССИИ В ТЕАТРЕ АБСУРДА
На вопрос, не стукнуть ли России по столу, реакция замглавы администрации президента РФ была эмоциональной.
- Стукнуть кулаком по столу? Иногда такое желание возникает. Многочасовые, безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда. Но попытки придумать новые инструменты урегулирования содержат реальную опасность отодвинуть разрешение конфликта на многие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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