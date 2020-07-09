Выбор профессии: в проекте «Билет в будущее» приняли участие более миллиона школьников

Ученики 6 - 11-х классов имеют возможность пройти тестирование на платформе проекта, попробовать себя в будущей профессии и даже моделировать карьеру. За два года более 400 тыс. подростков прошли полный цикл проекта и получили индивидуальные рекомендации. На платформе проекта сейчас зарегистрировано 1,2 млн человек.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!

Многочисленные социологические опросы показывают, что не более 15% выпускников школ осознанно выбирают будущую профессию. Как сделать так, чтобы документы в вуз или колледж подростки подавали не за компанию с друзьями или руководствуясь пожеланиями родителей, а из стремлений учиться, работать и развиваться в той или иной сфере? Новый этап проекта «Билет в будущее» способен дать ответы на эти вопросы.

- Нам важно развивать нашу великую страну, а для этого каждый человек должен чувствовать себя счастливым, - определил сверхзадачу проекта первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. - «Билет в будущее» направлен на то, чтобы помочь школьнику разобраться в своих намерениях и желаниях, попробовать себя в различных видах профессиональной деятельности, чтобы в дальнейшем четко и правильно выбирать приоритеты подготовки и развития. Причем, выбрав один трек своего профессионального развития, не стоит останавливаться. Для школьника очень важно набирать различные компетенции: они пригодятся ему в жизни, пригодятся при обучении, пригодятся при профессиональном развитии.

Как совместить «что интересно» и за что «хорошо платят»? В 2018 году агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз Россия) запустило проект «Билет в будущее», который позволяет определить не только сильные стороны каждого участника проекта, но и учитывать тенденции в экономике, включая все более ускоряющуюся цифровизацию нашей жизни.

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

- Первое - это диагностика: мы определяем способности ребенка в настоящий момент к самостоятельному выбору, - пояснил механизм работы программы генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. - Второе - профессиональные пробы. Фактически мы даем возможность не только научиться, но и поошибаться. В конце концов важно ошибиться в тот момент, когда ваши ошибки обходятся не так дорого: до того, как пошли в медицинский вуз, отучились, а потом поняли - «не мое». Следующий этап - возможность построить индивидуальную траекторию развития карьеры.

Роберт Уразов считает, что риски неопределенности в экономике растут. Корректировать карьеру необходимо всю жизнь. Причем основываясь на собственных ощущениях: это раньше имело смысл руководствоваться советами более опытных родителей, а сейчас молодым людям необходимо самостоятельно и постоянно учиться выбирать развитие своего профессионального пути.

КОНКУРС В ТЕХНИКУМ - 4 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

В настоящее время к «Билету в будущее» присоединились 78 регионов России. Причем в 2020 году он претерпит существенные изменения. Например, свободный вход на электронный ресурс означает, что зарегистрироваться и создать личные кабинеты на платформе смогут не только подростки, но и их родители, для которых проект подготовил отдельные программы обучения в формате онлайн-курсов.

Часть профориентационных мероприятий перейдет в онлайн-формат - это нововведение обусловлено непростой эпидемиологической ситуацией. При этом в ряде регионов состоятся и очные мероприятия, которые будут сопровождаться особыми мерами безопасности.

- Платформа заработала. Дальние регионы уже смогли оценить ее эффективность, - сообщила руководитель проекта «Билет в будущее» Евгения Кожевникова. - Портал будет динамичным: информацию обязательно будем обновлять каждые две недели.

И бизнес, и руководство регионов масштаб проблемы с профориентацией осознали давно. Например, фармацевтическая компания «Р-Фарм» 7 лет выстраивает в Ярославской области (здесь располагаются ключевые предприятия холдинга) целую пирамиду из образовательных проектов, которую проходят по 1,5 тыс. школьников в год: популяризирует химию и физику, лучшие получают возможность обучаться в профильном классе, все выпускники которых гарантированно поступают в профильные вузы и колледжи.

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

Проекты по профессиональной ориентации школьников - это еще и возможность удержать молодых людей в регионах: зачем куда-то уезжать, если и «там, где родился» видит свою востребованность? Каждый регион имеет свою экономическую специфику. Поэтому власти на местах часто выстраивают проекты по профессиональной ориентации молодежи под нужды региона.

- В 16 лет разговаривать с человеком о будущей профессии поздно. Мы эту работу начинаем с 1-го класса школы. В отдельных профессиях школьники часто соревнуются с учащимися колледжей. Востребованность колледжей и техникумов растет: конкурс по отдельным специальностям превышает 4 человека на место, - заметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Больше того, в регионе стартовал проект из разряда «лучшие по профессии» для… детсадовцев. Понятно, что у него игровой формат. При этом цепляет не только детей, но и их родителей: уже несколько пап и мам, пришедших на конкурс со своими детьми, решили подтянуть свое профессиональное мастерство.

- «Билет в будущее» - отличная возможность примерить на себя профессию, - резюмировал Александр Фетисов.