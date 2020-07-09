2020-07-09T19:07:26+03:00
Политика

Президент «командировал» Агентство стратегических инициатив (АСИ) в регионы

Наблюдательный совет и правительство идею поддержали
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Путин призвал правительство страны совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), регионами, рабочей группой Госсовета и общественниками поддержать национальную социальную инициативу. Фото: Алексей Дружинин/ТАССВладимир Путин призвал правительство страны совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), регионами, рабочей группой Госсовета и общественниками поддержать национальную социальную инициативу. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Владимир Путин призвал правительство страны совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), регионами, рабочей группой Госсовета и общественниками поддержать национальную социальную инициативу.

Эта идея - новая. Вот почему, не откладывая в долгий ящик, президент вынес ее на обсуждение наблюдательного совета АСИ. И тут же назначил ответственного за продвижение соцнацинициативы.

Прошу агентство действовать в тесном контакте с правительством, Андрей Рэмович, - обратился Путин к первому зампреду правительства РФ Белоусову, - слышит, он наверняка сам это знает, наверняка он вместе с вами все это готовил сегодня, и я прошу, Андрей Рэмович, и всех членов правительства подключиться к этой работе.

Разумеется , все были за.

Но это ещё не все...

- Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане, - заметил Путин. - Также считаю важным, и вновь это хочу подчеркнуть: усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане. Другой, лучшей оценки быть не может. Причем на основе прямых опросов жителей нужно это делать.

И ещё пара необычных.моментов, которые пока ещё не встречались в работе АСИ.

1. На взгляд президента, необходимо формировать консолидированный интегральный рейтинг качества жизни в субъектах РФ. При этом Путин назвал непосредственной задачей АСИ - «создать для регионов стимул к качественным изменениям в социальной среде». Для этого, по словам президента, нужно выстроить современную работающую систему подготовки управленческих команд на местах и обмена эффективными практиками.

2. «Нужно и обобщать имеющийся опыт, и информационно обеспечивать, чтобы в стране знали люди, что, где, как делается, нарабатывать эти хорошие перспективные практики", - сделал наказ Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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