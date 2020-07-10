2020-07-10T10:22:27+03:00
Происшествия

Сотрудница "АЛРОСА" вынесла с работы бриллиантов почти на миллиард рублей

Следствие завершило расследование уголовного дела о хищениях и незаконном сбыте алмазного сырья
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В ходе следствия у фигурантов уголовного дела были обнаружены и изъяты 480 алмазов общей массой около 2000 карат и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 миллионов рублей.В ходе следствия у фигурантов уголовного дела были обнаружены и изъяты 480 алмазов общей массой около 2000 карат и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 миллионов рублей.Фото: Shutterstock
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СК России завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудницы филиала акционерной компании "АЛРОСА" "ЕСО "Алроса" Елены Канунниковой и ее троих пособников: гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского и Евгения Богомолова.

- Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "кража, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере" и "незаконный оборот природных драгоценных камней". По данным следствия, в 2016-2019 годах участники преступной группы систематически похищали в акционерной компании "АЛРОСА", а затем незаконно сбывали высококачественное алмазное сырье. При попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержали участников группы с поличным, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также отметила, что обвиняемые причинили ущерб акционерной компании "АЛРОСА" на сумму свыше 700 миллионов рублей.

- В ходе следствия у фигурантов уголовного дела были обнаружены и изъяты 480 алмазов общей массой около 2000 карат и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Также изъяты и арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 миллионов рублей, - перечислила Петренко.

После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре дело будет направлено в суд.

Следствие завершило расследование уголовного дела о хищениях и незаконном сбыте алмазного сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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