МВД России: Число побоев в российских семьях снизилось на 50%

В 1-м полугодии 2020 года количество преступлений, зарегистрированных в России соответствует показателю годичной давности, а общее снижение составило 0,1%. Об этом сообщает сайт МВД России.

- При этом число преступлений против личности сократилось на 8%, совершенных с использованием оружия – на 10,1%, разбоев – на 20,2%, грабежей – на 11,4%, краж – на 2,9%. Действующие в регионах России ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции не привели к росту количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Противоправных деяний данной категории зарегистрировано на 3,8% меньше, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За 6 месяцев текущего года преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 10,6%, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 10,2%. Уличных разбоев стало меньше на 23,6%, грабежей – на 20,7%, краж – на 19,6%, хищений транспортных средств – на 28,7%, по грабежам и убийствам на 15,9%.

- Наблюдается уменьшение на 10,6% числа преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым расследованы уголовные дела, в том числе по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 15,1%, средней тяжести – на 13,1%, легкого вреда здоровью – на 8,7%, побоев – на 50%, - отметила Ирина Волк.

Представитель МВД отметила, что "негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оказывать рост IT-преступности", который составил 91,7 %.

Необходимо отметить, что значительная часть IT-преступлений совершается мошенниками из-за границы.