2020-07-10T11:19:07+03:00
Спорт

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы 10 июля 2020: где смотреть прямую онлайн-трансляцию

В швейцарском Ньоне будет составлен календарь остальных поединков на жеребьевке плей-офф Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Австрийский ЛАСК - в числе участников плей-офф Лиги Европы.Австрийский ЛАСК - в числе участников плей-офф Лиги Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 10 июля, в швейцарском городе Ньон в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка оставшихся поединков плей-офф Лиги Европы. Для жеребьевок четвертьфинала и полуфинала в расчет возьмут победителей пар 1/8 финала турнира нынешнего сезона. На этой стадии соревнований играют:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) / "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) / "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) / "Шахтер" (Украина)

"Интернационале" (Италия) / "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) / "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) / "Базель" (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) / "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Сегодня, 10 июля, проведут три жеребьевки. Это - четвертьфинал, полуфинал и одну - для того, чтобы определить номинального хозяина финальной игры. Это необходимо для различного рода административных целей.

Поединки плей-офф Лиги Европы пройдут в августа 2020 года в Германии в формате одной игры. Кто проиграл - тот вылетает. Аренами выбраны четыре стадиона. Это:

"Кельн", Кельн (финал)

"MSV Арена", Дуйсбург

"Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф

"Арена АуфШальке", Гельзенкирхен.

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа. Начиная же с 10 августа настанет время четвертьфинальных поединков. Финал намечен на 21 августа и пройдет в немецком городе Кельн.

Прямую онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги Европы можно будет увидеть на телеканале "Матч ТВ" и сайте УЕФА, начиная с 14:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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