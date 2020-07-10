«Миллионная армия заемщиков»: Проблемы с погашением кредитов могут коснуться половины должников

Центр анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики Высшей школы экономики выпустил исследование, посвященное кредитованию. Эксперты проанализировали ситуацию в банковской отрасли. Благодаря кредитным каникулам, все более-менее. Но осенью ситуация может измениться.

По данным ЦБ, сейчас 43% российских семей выплачивают кредит. Общий объем кредитной нагрузки составляет 18 трлн рублей. При этом в апреле-мае россияне подали более 2 млн заявок на предоставление кредитных каникул. Общая сумма реструктурированных договоров составила 510 млрд рублей.

- Кредитные каникулы стали одним из важных элементов временной поддержки заемщиков. Они позволяют отсрочить на некоторое время платежи, но не отменяют их в дальнейшем. Поэтому остается значительная неопределенность относительно возможностей этого механизма для сохранения платежеспособности заемщика в будущем, - предупреждают в Высшей школе экономики.

К примеру, летом прошлого года вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Их можно брать на полгода. Как заявила недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина, программа оказалась эффективной – 76% заемщиков после паузы возвращались в обычный график платежей. Но есть нюанс. Эта статистика была собрана до кризиса, вызванного пандемией. Сейчас ситуация сложнее.

- Нынешние меры поддержки заемщиков ориентированы на довольно быстрый возврат хотя бы к тому небольшому росту доходов населения, который был в начале нынешнего года. По оценкам Банка России, пик плохих долгов в розничном банковском кредитовании ожидается в четвертом квартале этого года - первой половине следующего, - напоминают в Высшей школе экономики.

- Речь может идти о миллионной армии заемщиков, вынужденных прибегать к услугам МФО, чтобы «перекрутиться до зарплаты», - делают вывод в Высшей школе экономики.Фото: Shutterstock

Хуже всего ситуация в сфере микрокредитования. «Займами до зарплаты» пользуются 11,4 млн человек. И спрос на кредиты до получки во время кризиса только вырос. Это выяснили аналитики платежного сервиса CloudPayments. Во многом это произошло благодаря тому, что большинство быстрых займов можно получить онлайн. Но за такое удобство приходится платить - в среднем 1% в сутки, или 365% годовых.

- Речь может идти о миллионной армии заемщиков, вынужденных прибегать к услугам МФО, чтобы «перекрутиться до зарплаты», - делают вывод в Высшей школе экономики.

Пока средняя доля просрочки по всем видам кредитов небольшая – 4,6%. Но она стабильно растет начиная с декабря прошлого года, когда был достигнут минимум - 4,3%.