2020-07-10T11:39:25+03:00
Общество

В Минприроды России оценили самые зелёные офисы Москвы

В Москве завершилась экологическая акция зеленых офисов, участие в которой приняли более 100 российских и международных компаний, реализующие программы экологизации офисного пространства
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ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России в составе жюри принял участие в оценке проектов и определении победителя в специальной номинации.

Акция проходила под девизом GREEN & HEALTH – зеленый и здоровый офис. Основной целью является не только популяризация лучших экологических практик зеленых офисов и ресурсосбережения, но также и корпоративных программ заботы о здоровье сотрудников. Участие в акции – это возможность сформировать имидж экологически ориентированной компании, соблюдающей международные экологические стандарты ради сохранения природной среды и здоровья людей.

В ходе рассмотрения и оценки заявок, члены жюри использовали одиннадцать критериев оценки, включая такие параметры как: воздухообмен помещений, оптимизация энергопотребления, сортировка и способы утилизации отходов, учет и потребление воды, правильность и достаточность освещения, организация мест для питания сотрудников, возможность ведения активного образа жизни, удобное передвижение в офисе всех категорий граждан, комфортное зонирование пространства, организация красивого и осмысленного дизайна помещений, корпоративная и социальная ответственность организации, а также инновационный подход к решению вопросов экологии и природопользовании. Все учтенные критерии легли в основу и дали возможность выбора лучших из участников акции.

В 2020 году победителями акции «Зеленый и здоровый офис» стали компании:

1-е место – ООО «ЦИР»;

2-е место – BCG;

3-е место – PepsiCo.

В рамках акции также жюри выделило победителей в специальных номинациях:

• «Лучшая программа заботы о здоровье сотрудников» – ООО «Хэдхантер» и PwC;

• «Лучший экологический корпоративный проект» – ООО «Юнилевер Русь» и Всероссийский центр изучения общественного мнения;

• «Самая экологически-открытая компания» – O1 Properties;

• «Лучшая внедренная система РСО» – ООО «Леви Штраусс Москва» и ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;

• «Экологические инновации в офисе» – L'Oreal и ПАО «Росбанк»;

• «Лучший экологический дизайн офиса» – компания ООО «Ипсен»;

• «Лучшая организация питания в офисе» – компания ИКЕА;

• Специальная номинация жюри как лучшая практика «Ноль отходов» – Челябинский ресторан Black Star Burger (первый на Урале и один из первых в России, который принял решение перейти на селективный сбор отходов, получив статус eco-friendly), а также компания ООО «Вики Восток Сувенир» за проект «Дадим упаковке вторую жизнь!» по организации производства шариковых ручек ProEcoPen из вторсырья, переработанных пакетов Tetra Pak;

• Выбор партнера «Чистые Игры» – компания ООО «Адидас» за программу сокращения потребления энергии – установка солнечных батарей в офисе.

• Выбор Информационно-аналитического центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России - компания ПАО «Росбанк» за вклад в снижение негативного воздействия на окружающую среду;

• Также были отмечены за отличные проекты в области экологии компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Гиперглобус, Теле 2, BUREAU MODULUS и DPG.

ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России выбрал ПАО Росбанк за внедрение экологической инициативы, направленной на водосбережение, а именно: создание собственного круглосуточного комплекса по мойке автотранспорта с замкнутым циклом обращения воды. По словам Ярослава Вольпина, советника директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России, водопотребление в России с каждым годом только растёт и в тренде оказываются технологии, направленные на сбережение ресурсов и снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. «Для нас важно, что ведущие российские компании все чаще внедряют у себя на предприятиях технологии замкнутого цикла. И компания, победившая в спецноминации, не осталось в стороне, используя для технологических нужд своего офиса оборотную воду».

В рамках акции участники получили возможность познакомится с лучшими практиками зеленых офисов, в которых уделяют внимание вопросам здоровья сотрудников, советы по экологизации офисных пространств, консультации сотрудников по вопросам медицинских обследований, советы по здоровому питанию, а также дополнительные возможности по внедрению зеленых стандартов и программ заботы о здоровье сотрудников. Победители получили дипломы и статуэтки, всем участникам выданы сертификаты.

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