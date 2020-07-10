200 долларов премиальных и контракты от «Реала»: 5 легенд о победе сборной СССР на Евро-1960

Удивительно, как такая замечательная страница в истории нашего футбола оказалась почти забытой. Ровно 60 лет назад сборная СССР выиграл первый Кубок Европы. В составе той команды блистали настоящие звезды советского футбола. И с ними связаны потрясающие истории. «КП» вспоминает легенды Евро-1960.

Ворошилов и Буденный провожали сборную

К первому в истории чемпионату Европы сборная СССР готовилась в Подмосковье, в Доме отдыха ЦК КПСС «Озерки». Жили по разному. Например, Виктор Понедельника и Льва Яшина разместили в отдельном домике – в том самом, где когда-то в плену содержали фельдмаршала Паулюса.

Виктор Понедельник рассказывал, как на тренировки приезжали Ворошилов и Буденный. Нет, не для накачек, скорее им было просто любопытно – обоим к тому времени было уже под 80 лет. Ординарцы им выносили мягкие кресла, и маршалы Советского Союза наблюдали, как занимается сборная.

Круг почета в Париже срезали – сил не было бежать

Первый Кубок Европы во Франции разыгрывали всего четыре сборные – хозяева, СССР, Чехословакия, Югославия. В полуфинале в Марселе мы «грохнули» Чехословакию – 3:0, и в финале вышли на Югославию. В Париже была битва. Футбола там было не так много, а вот воли и борьбы – через край. И так 120 минут – победный гол Виктор Понедельник забил только под конец дополнительного времени. И когда раздался финальный свисток все были выжаты до предела.

Сил не осталось даже для того, чтобы сделать круг почета вокруг стадиона. Тренеры поднимали игроков и чуть ли не силой заставляли пробежать по «Парк де Пренс» с Кубок Европы в руках. Игроки хитрили: срезали углы прямо по полю, добредали до раздевалки и там падали. Ветераны вспоминают, что тишина там стояла такая, словно сборная СССР не стала только что лучшей командой Европы, а с треском проиграла все, что можно. И только когда тренерский штаб официально предоставил «Ночь на разграбление Парижа», футболисты поняли, что они только что совершили.

Контракт от Сантьяго Бернабео

Ветераны рассказывали много историй о том времени – правдоподобных и не очень. Но одна из них повторяется раз за разом. Официальный ужин в честь Евро-1960 был организован на Эйфелевой башне. В ресторан были приглашены все участники, там же вручали золотые медали сборной СССР. А потом к столикам с советскими футболистами пробился президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабео – тот самый, чьим именем сейчас назван стадион в Мадриде. Бернабео был восхищен игрой сборной СССР и отвесил комплимент, дескать рад будет видеть футболистов в составе своего «Королевского клуба».

Это скорее всего правда. А дальше начинаются легенды. Якобы президент легендарного клуба вручил всем футболистам сборной СССР конверты с предложениями контракта, а в соглашениях Яшина, Иванова, Нетто и Понедельника в графе «сумма» стояли пустые места – цифры должны были проставить сами игроки. Согласно преданиям, кто крикнул: «Впиши ему столько нулей, чтобы у него последние волосы дыбом встали». И опять же легенды гласят, что под присмотром полковника КГБ и чинов и посольства вежливо за всех ответил Яшин: «Извините, но мы пока не готовы играть в таких командах. Может быть, это случится позже». А на следующий день в посольстве конверты от Бернабео попросили сдать.

Сейчас уже неважно, были ли контракты от «Реала» или нет. Главное, что был сам Бернабео, что было признание, что была такая победа, о каких сейчас остается только мечтать.

200 долларов премиальных

За самую главную победу в истории советского футбола игрокам заплатили по 200 долларов премиальных. Ветераны сборной пытались качать права, им пообещали позже решить вопрос, но по приезду в Москву все забылось. Впрочем, по тем временам футболисты главной команды страны и так мало в чем нуждались.

Яшин и голубая «Волга»

А вся Европа оценила, какие футболисты играют в СССР. Больше всех понравился Лев Яшин. После Евро-1960 «Франс футбол» сделал интервью с главной звездой советского футбола. Его почти сразу же перепечатал советский еженедельник «Футбол», и оно получилось настолько откровенным, что сейчас читается как сенсация. Лев Иванович западным читателям рассказывал, что ездит по Москве на «Волге» голубого цвета, что любимое его блюдо – омары под майонезом, что предпочитает вермут, а в день он выкуривает полпачки папирос.

Для СССР это интервью должно было стать шокирующим. А для Европы Лев Яшин предстал настоящей звездой. Через три года ему отдали «Золотой мяч». Но это уже совсем другая история.