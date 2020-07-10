Аномальная жара вернется в Москву в выходные

Температурные скачки продолжаются, и июль снова удивит москвичей погодными аномалиями. Уже в этим выходные столбики термометров поднимутся выше климатической нормы на 3-4 градуса! Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- В выходные снова ожидается потепление, - уточнил синоптик. - В эти дни будет 27-29 градусов жары, местами до +30, и такое тепло сохранится даже ночью. Но возможны кратковременные дожди с грозами, так что собираясь на пляж, не забудьте взять зонт.

Правда, радоваться летнему солнцу и жаре придется недолго. Уже в середине недели в столицу вернутся дожди и прохлада, столбики термометров опустятся до +20 - +23 днем и +18 ночью. А стабильно теплую погоду стоит ждать не раньше третьей декады июля.