2020-07-10T16:13:26+03:00
Общество

Аномальная жара вернется в Москву в выходные

Пора на пляжи - в субботу будет до +30 градусов
Ксения КОНЮХОВА
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Уже в этим выходные столбики термометров поднимутся выше климатической нормы на 3-4 градусаУже в этим выходные столбики термометров поднимутся выше климатической нормы на 3-4 градусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Температурные скачки продолжаются, и июль снова удивит москвичей погодными аномалиями. Уже в этим выходные столбики термометров поднимутся выше климатической нормы на 3-4 градуса! Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- В выходные снова ожидается потепление, - уточнил синоптик. - В эти дни будет 27-29 градусов жары, местами до +30, и такое тепло сохранится даже ночью. Но возможны кратковременные дожди с грозами, так что собираясь на пляж, не забудьте взять зонт.

Правда, радоваться летнему солнцу и жаре придется недолго. Уже в середине недели в столицу вернутся дожди и прохлада, столбики термометров опустятся до +20 - +23 днем и +18 ночью. А стабильно теплую погоду стоит ждать не раньше третьей декады июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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