В Череповце завершаются работы по модернизации части очистных сооружений города

Как отмечает руководитель проектного офиса — заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Ольга Лопатина, в результате к 2024 году объем загрязненных стоков в Волгу должен снизиться втрое.

По ее словам, в регионе две системы водоканала — Шексинского района и Череповца принимают участие в проекте «Оздоровление Волги». В 2020 году основные работы будут вестись в Череповце. Результатом этих мероприятий станет существенное для региона сокращение отведения загрязненных стоков в Волгу. Затем, с 2020 по 2022 год, будет производиться модернизация оборудования для организации обеззараживания осадков.

Согласно подписанному между Минстроем России и Вологодской областью соглашению, на строительство и реконструкцию очистных сооружений в регионе в 2020 году предусмотрено 131,8 миллионов рублей, в том числе 127 миллионов рублей — из федерального бюджета.

Отметим, что в настоящее время объем отводимых загрязненных стоков в Волгу составляет 0,01 кубического километра. За счет строящихся новых мощностей очистных сооружений к 2024 году этот показатель должен снизиться до 0,004 кубического километра.

Отметим, что одновременно в Вологодской области ведутся работы и в рамках ФЦП «Вода России». Так, в 2019 году проведен комплекс мероприятий по защите города Великий Устюг, который включал в том числе строительство противопаводковой дамбы на реке Северная Двина протяженностью 2,5 км. Также завершены берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе деревни Вечелово-Костяевка, протяженностью 2,4 км.

В 2020 году планируется закончить благоустройство набережной VI Армии от имени 800-летия города Вологды до ул. Гоголя в Вологде 1 протяженностью 2,8 км и завершить комплекс мероприятий по защите города Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина протяженностью 1,8 км. Кроме того, в 2020 году завершается капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водохранилища на р. Вологде вблизи деревни Михальцово.

Для справки:

Целью федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» является улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивой работы водного хозяйства Нижней Волги. В проекте участвуют 16 регионов. На его реализацию предусмотрено до 2024 года 190,7 миллиардов рублей, большая часть средств — на строительство, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений. Ожидается сокращение к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, с 3,17 до 1,05 кубического километра и восстановление водоемов низовьев Волги, в том числе дополнительное обводнение реки Ахтубы.