2020-07-11T08:47:57+03:00
Дом. Семья

Кошка или собака: каких домашних питомцев чаще выбирают москвичи

С начала года из городских приютов взяли более 1370 животных
Светлана ВОЛКОВА
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Сейчас в Москве 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В них находятся около 15 тысяч собак и кошекСейчас в Москве 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В них находятся около 15 тысяч собак и кошек
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Коронавирус помог найти заботливых хозяев бродячим муркам и шарикам. С начала этого года москвичи забрали из приютов 979 собак и 393 кошки.

"При этом более 380 животных обрели новый дом во время режима самоизоляции", - сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Теперь стало известно, кого чаще выбирают москвичи в поисках домашнего питомца. Кстати, и в прошлые годы песики с большим отрывом побеждали котиков.

В этом году из-за карантина с апреля по июнь горожане проводили смотрины животных онлайн, не выходя из дома.

Электронные каталоги, по которым можно выбрать четвероногого друга, продолжают работать и сейчас. К примеру, в приюте Зеленограда среди взрослых кошек грустит единственная малышка 3,5 месяцев по имени Мармышка (на фото). Ее брат Ластик уже уехал домой, а хвостатая сестрёнка пока остаётся в казенном доме.

В интернете будущим хозяевам устроят первое знакомство с животным и удаленное собеседование с его кураторами. Если все устроит, затем можно лично приехать в приют за питомцем.

Напомним, сейчас в Москве 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В них находятся около 15 тысяч собак и кошек.

В конце марта их закрыли для посетителей, в том числе и для волонтеров. За животными ухаживали только сотрудники учреждений. Каждый день чистили вольеры, выдавали зверюшкам корм и воду, наводили порядок.

С 9 июня городские приюты вновь открылись для всех, кто готов помочь бесхозным животным. Но обязательно по новым правилам - в маске и перчатках, а также с соблюдением безопасной дистанции.

Где найти домашнего питомца

Муниципальный приют "Зеленоград"

Приюты для животных "Доринвест"

Странички приютов в Инстаграме:

@gbu.dorinvest

@lifeinzel

@zelek_priut

@moscowzoohome

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ИСТОЧНИК KP.RU

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