Бой Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 251

В декабре 2019 года эти два бойца спорили за звание чемпиона в полулегком весе. И тогда Алекс Волкановски победил, став лучшим. А спустя полгода - реванш с Максом Холлоуэем. "КП" рассказывает о главных моментах боя Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020.

Когда пройдет бой Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020

Бой Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй состоится 12 июля 2020 года. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени.

Время начала боя Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020

Бой между Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем ожидается примерно после 06-00 по московскому времени вечером 12 июля 2020 по московскому времени в Абу-Даби.

Счет боев Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя

Александер Волкановски провел 22 боя в смешанных единоборствах. У него 21 победа, 11 из нокаутом, 3 - сдачей, 7 - решением судей. 1 раз Алекс проиграл нокаутом. У Макса Холлоуэя - 26 боев, 21 победа, из которых 10 нокаутом, 2 сдачей, 9 - решением судей. 5 раз Макс проигрывал, из них 4 раза решением судей, 1 раз сдачей.

Прогноз на бой Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020

Волкановски защитит свой титул.

Место боя Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020

Бой Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC 251 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Прямая онлайн-трансляция боя Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй 12 июля 2020

Проследить за ходом боя Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени 12 июля 2020 года.