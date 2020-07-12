2020-07-12T11:51:08+03:00
Общество

Лапландский заповедник открыл новый волонтерский сезон

Добровольцы программы «Норникеля» «Комбинат Добра» приняли участие в благоустройстве охраняемой зоны и установили навигационные указатели на территории Лапландского заповедника
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В мероприятии приняли участие около 30 волонтеровВ мероприятии приняли участие около 30 волонтеров
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11 июля волонтеры корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат Добра» впервые в этом сезоне приняли участие в благоустройстве охраняемой зоны и установили навигационные указатели на территории Лапландского заповедника.

Это место – настоящее сокровище Кольского полуострова, а потому добровольцы из Мончегорска, которые трудились в этот день в заповеднике, со всей серьезностью подходили ко всем (даже самым небольшим) заданиям.

«Принести пользу такому месту, и вообще быть причастным к этому – очень здорово», – признается Лариса Платухина, юрисконсульт Кольской ГМК. «Мало того, что здесь природа потрясающая, так еще и все для людей делается, ко всему с душой подходят. Мы понимаем, что наши таблички будут видеть тысячи людей. Так что, действительно, есть и гордость, и ответственность».

Лапландский заповедник открыл новый волонтерский сезон.

В мероприятии приняли участие около 30 волонтеров компании. Многие из них – уже опытные активисты и многократные участники экологического марафона «Понеслось», а некоторые – только начинают свой путь в реализации добрых дел.

«Это хороший знак, потому что все команды должны омолаживаться», – уверен электрогазосварщик Дмитрий Русаков. «Атмосфера очень дружелюбная, и эти знакомства нам помогают, в том числе, когда мы видимся уже на работе».

Лапландский заповедник открыл новый волонтерский сезон

Лапландский заповедник открыл новый волонтерский сезон

Никита Дереновский, инженер «Печенгастроя», участвует в волонтерской акции впервые, но уже осознал, как много положительных эмоций можно получить от совместной деятельности. «Делать добро для своего города – это очень правильно. Если бы не было такой программы, то может, я бы ничего не сделал полезного. А так вот, хоть что-то».

Корпоративные волонтеры «Норникеля» регулярно участвуют в мероприятиях по наведению порядка и созданию комфортной среды в своих регионах. Недавно мончегорцы уже помыли скульптуру лося на площади Пять Углов и провели уборку городского сквера. Впереди у «Комбината добра» – грандиозные планы. В том числе, совместно с Лапландским заповедником. В конце месяца ребята приедут обустраивать новую экотропу под названием «Кругосветка».

Директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков объясняет: «У нас одна тропа поднимается на гору Ельнюн, а вторая проходит по берегу озера. И вот мы эти тропы будем соединять. Получится «Кругосветка» длиной 14 километров.

«Уже 80 человек записалось на это мероприятие», – говорит Ольга Горчакова, куратор программы корпоративного волонтерства «Комбинат Добра». «Думаю, количество желающих скоро дойдет и до 100. Мы будем делать серьезную работу. Это очень интересно, грандиозно и масштабно».

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