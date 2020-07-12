2020-07-12T17:01:16+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Президент никому не позволит коверкать нашу историю

Пресс-секретарь Владимира Путина - о первоочередных шагах Кремля
Александр ГАМОВ@gamov1
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Дмитрий Песков в минувшее воскресенье в эфире «России 1» анонсировал одно из главных направлений деятельности президента и Кремлевской администрации.Дмитрий Песков в минувшее воскресенье в эфире «России 1» анонсировал одно из главных направлений деятельности президента и Кремлевской администрации.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дмитрий Песков в минувшее воскресенье в эфире «России 1» анонсировал одно из главных направлений деятельности президента и Кремлевской администрации.

- Путин продолжит работу по сохранению исторической правды о событиях вокруг Второй мировой войны - в плане недопущения коверкания истории, ее искажения.

Песков сказал, что он уверен в том, что - в случае, если со стороны западных коллег будут продолжаться искажения, Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды.

И ЕЩЁ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ

О пандемии. Экономика с появлением коронавируса в России была моментально мобилизована, как и система здравоохранения, правительство проделало титаническую работу, которую не стоит недооценивать.

Говоря о людях, которые не верят в существование COVID-19, Песков отметил, что "как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае – безумцами".

- Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная, – подчеркнул Песков, уточнив, что "временами страшно", потому что "организм не понимает, что с ним происходит, и мы тоже".

Тем не менее, считает пресс-секретарь, российские врачи теперь знают гораздо больше о вирусе, хотя и "далеко не все". Они научились спасать жизни и купировать самые неприятные симптомы. "Научились бороться гораздо более эффективно", – добавил пресс-секретарь президента, который и сам перенес эту болезнь.

О Донбассе. Киев не делает ничего в плане реализации минских и парижских договоренностей.

- Время, к сожалению, не меняет ничего, считает Песков. - На минувшей неделе на оперативном совещании Совета Безопасности, который провел президент, затрагивалась и ситуация на юго-востоке Украины, имеется в виду процесс урегулирования, и выражалось абсолютное разочарование в связи с тем, что какая-то динамика отсутствует, отсутствует абсолютно. Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает

«Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем", – отметил представитель Кремля, уточнив, что "каких-то опровержений этих тезисов пока не последовало". Поэтому остается "огромное количество вопросов".

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве". Если такое произойдет, "мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс", и создать новую базу в виде нового документа "будет чрезвычайно сложно".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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