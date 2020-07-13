Запрещенное интервью Жириновского, жёсткий арест Фургала, предвыборные интриги Лукашенко и раскрытая тайна Перевала Дятлова

Программы Радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в прямом эфире, но и в записи у нас на сайте. И вот десятка самых популярных программ (их еще называют подкасты), которые слушают на этой неделе.

1) Запрещенное на Украине интервью Владимира Жириновского Дмитрию Гордону

Лидер ЛДПР рассказал украинскому журналисту, почему русский язык на Украине главный, является ли он агентом КГБ, нужно ли присоединить Донбасс к России, почему Киев может забыть о Крыме и как он относится к Путину (слушать)

2) Владимир Сунгоркин: Меня покоробила форма демонстративного ареста Фургала. У нас вроде правовое государство и губернатор все-таки символ государства

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова (слушать)

3) Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток

Хлопающие люди и сигналящие машины — превратятся ли эти «детские» проявления протеста в Минске в настоящий Майдан? (слушать)

4) Владимир Жириновский: Перед выдвижением Фургала мы направляли запросы в ФСБ и Следственный комитет. У них не было к нему замечаний

Владимир Вольфович рассказал, кто просил Фургала возить коробки с деньгами в Москву и почему из-за его ареста вся фракция ЛДПР грозится покинуть Госдуму (слушать)

5) «Марш Фургала» парализовал Хабаровск: шествие в защиту губернатора растянулось на километры

Люди шли прямо по проезжей части, не обращая внимания на светофоры, водители терпеливо ждали и сигналили в поддержку (слушать)

6) Юрий Стоянов: Подвиг медиков по борьбе с коронавирусом нужно узаконить. Они должны получать пожизненные льготы

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал Арине Шараповой про то, что он понял во время самоизоляции, как стал ютьюб-блогером, в какой новой необычной роли он сейчас снимается и как пережил эпидемию холеры в Одессе во времена СССР (слушать)

7) Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал Радио «Комсомольская правда» о восстановлении нашей экономики, протестах в США, отношении к коронавирусу, удаленке и сыне Илье (слушать)

8) Главная тайна века наконец разгадана. От чего погибли туристы на перевале Дятлова

Эксперт Андрей Курьяков озвучил итоги прокурорской проверки и назвал причину гибели туристов группы Дятлова в 1959 году (слушать)

9) Перейдут ли с 1 сентября школы на дистанционное образование?

Ответы на главные вопросы о цифровом эксперименте в школах с 1 сентября (слушать)

10) Никита Кричевский: Осенью рубль может дойти до 100-110 рублей за доллар

Экономист Никита Кричевский объясняет, что будет с рублем дальше, стоит ли брать ипотеку сейчас и как изменились доходы россиян (слушать)