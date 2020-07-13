«Худшая реклама генетического теста»: Ургант показал красавицу-дочку, похожую на него как две капли воды

Иван Ургант воспользовался летним перерывом в телесезоне и вместе с семьей отправился в отпуск. Обычно телеведущий проводит лето в Италии – но не в этом году. Иван отправился в родной Санкт-Петербург, где живут его бабушка, актриса Нина Ургант и отец Андрей Ургант. Погостив в Питере, телеведущий отправился дальше. Где именно он отдыхает сейчас, Иван не говорит и только делится в Инстаграме снимками, снятыми в отеле. На своей странице шоумен опубликовал редкую фотографию жены (Наталья нечасто появляется в блоге мужа), а затем еще одну -12-летней дочки Нины. Благодаря остроумной подписи снимок девочки вызвал бурное обсуждение среди поклонников.

- Худшая реклама генетического теста, - написал Иван, имея в виду, что Нина похожа на него как две капли воды.

urgantcom Худшая реклама генетического теста.

Девочка действительно растет копией отца, что не могли не отметить подписчики Урганта. «Точно, тест не нужен. Один в один», «Она может спокойно ездить по вашим правам , и нет нет , да иногда может вести передачу вечерний Ургант», «Я думала фотошоп , приделали лицо Ивана», «Лучшая реклама! Это же двойное счастье- смотреть на своего ребенка, который на тебя похож!», «Красавица! Очень похожа», - пишут поклонники в комментариях.

За последнее время Нина очень повзрослела и превратилась в симпатичную девушку. Она отрастила длинные волосы и слегка осветлила их. Девчачьим платьицам юная Нина предпочитает комфортную одежду в стиле унисекс – футболку и просторные шорты с камуфляжным принтом.

Иван сфотографировал и младшую дочку – четырехлетнюю Валерию. Если старшая дочь телеведущего – его копия, то младшая очень похожа на мать Урганта актрису Валерию Киселеву. На снимке малышка сидит на диване рядом со своей мамой. Наталья и Лера одеты в одном стиле – в темные футболки и белые джинсы. Жена телеведущего во время карантина сделала модную короткую стрижку: последний раз, когда Наталья появлялась на публике, у нее было длинное каре. Фолловеры в комментариях пишут, что новый образ очень идет 42-летней супруге шоумена.

В свои 42 года Иван Ургант – отец троих дочерей. Двух младших его жена Наталья Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшую – от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия, но Иван всегда считал девочку родной. 19-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала пару лет назад на учебу. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч. К слову, в США дочь Урганта встретила свою любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом.

В одном из интервью Ургант рассказывал, что старается проводить с дочками как можно больше времени, но, к сожалению, из-за работы это не всегда удается. Иван чувствует, что сейчас его дочки с удовольствием общаются с ним, но переживает, что с возрастом он может стать им менее интересен.

- Детям никогда не бывает достаточно времени, которое ты с ними проводишь, - считает шоумен. – Не было такого, чтобы моя дочь посмотрела на меня и сказала: «Ну все, пап, иди». Такого нет. Мне этого времени не хватает. Чем старше они становятся, тем меньше я им интересен. Это нормально. В какой-то момент я вообще перестану быть им интересен. В какой-то момент они начнут меня стесняться. Потом начнут меня презирать. А потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то. Но пока они юные и неискушенные, мы горячо друг друга любим.