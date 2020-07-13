Ожирение - угроза Нацпроекту

Может показаться, что ожирение не российская проблема, а Минздрав куда больше волнуют другие заболевания. Чем же важна эта статистика для ведомства? В первую очередь тем, что может испортить достижение показателей нацпроекта, особенно по части продолжительности жизни и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Они являются второй причиной смерти в России после рака.

Ожирение – основной фактор риска развития сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии. В прошлом году целевых 7% в снижении смертности от ССЗ так и не удалось достичь.

Наиболее драматично ситуация складывается для Новгородской области, Алтайского края и Ленинградской области. Лучше всего с лишним весом дела обстоят в Чеченской республике, Приморском крае и Ингушетии.

Казалось бы, финансовый кризис должен был привести к тотальной экономии, продуктовые корзины россиян должны были похудеть. Тем не менее питаться дешевле, не значит питаться меньше, с точки зрения потребляемых калорий.

Надо учесть, что речь идет о 2019 году, когда пандемии COVID-19 еще не было. Даже тогда, согласно опросу проведенному «Стройной Россией» почти четверть россиян не задумывалась о качестве и составе пищи.

Стоит ли говорить, что карантин еще больше ухудшит ситуацию с лишним весом?

«Постоянное стремление к психологическому комфорту заставляет многих злоупотреблять пищей, особенно высококалорийной. Подобная зависимость служит источником положительных эмоций. Учитывая что, психологические аспект увеличения массы тела это страх, потребность в защите, отсутствие чувства безопасности и поиски самореализации то проблема ожирения в данный момент встает очень остро» - рассказала руководитель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

Еще одна из основных причин ухудшения ситуации с лишним весом — малоподвижный образ жизни. Все более популярной становится удаленная работа, это особенно актуально для женщин ухаживающими за детьми. Похода в магазин или прогулки с ребенком очень мало для того, чтобы потратить ту энергию, которую мы ежедневно потребляем.

«Сейчас, когда появилась возможность прогулок, занятий спортом, созревают сезонные овощи и фрукты, богатые клетчаткой, врачи советуют людям с избыточным весом приложить максимум сил для избавления от действительно опасных лишних килограммов» - подчеркивает Ванатова.

Как привести форму в порядок и сохранить ее?

Нужно понимать, что лишний вес – это не проблема внешнего вида, и появляется она из-за особенностей метаболизма, гормональных нарушений, расстройств пищевого поведения и вредных привычек.

В первую очередь нужно следить за потребляемой пищей, завести дневник питания, семейное меню, чтобы лучше понимать какие продукты вам действительно нужны, а какие относятся к «излишествам».

Перекусы и сладости лучше заменить на овощи и фрукты. Начать следить за потреблением масел: растительные жиры полезны, но в меру. Желательно отказаться от потребления обработанного мяса, продуктов с большим сроком годности.

Поддерживать форму сейчас стало проще: в интернете есть масса информации о том, как правильно питаться, появились приложения, помогающие считать калории и следить за потреблением жидкости. Если нет времени на спортзал и тренировки, дозированную физическую нагрузку можно получать и дома, таких мастер-классов тоже появилось много. Открылись парки, в которых можно совместить приятное с полезным, прогуляться в тени деревьев и сжечь калории на свежем воздухе. Главная польза таких прогулок заключается в положительном влиянии на здоровье в целом. Физическая активность в сочетании с прогулкой на природе способствует укреплению иммунитета, причем это будет актуально даже в периоды холодов. Ежедневные прогулки улучшают работу сердца и сосудов, снижают артериальное давление. Ускоряется обмен веществ, чего нельзя достичь посещением обычного спортивного зала.

Качество питания можно улучшить и за счет витаминных добавок и БАД на основе клетчатки или микрокристаллической целлюлозы, а вот полагаться на обещания производителей сбросить вес быстро не стоит.

Что делать если проблема уже существует?

В первую очередь признать ее и обратиться к диетологу. Заняться своим здоровьем всерьез, сдать анализы, чтобы понимать риски развития сопутствующих заболеваний.

Если проблемы уже есть их следует оперативно решить: привести в норму сахар и давление. Похудеть, разумеется, тоже придется, но с умом. Сбрасывать больше 20 кг в год не стоит.

Не стоит ждать чудес от диет и упражнений сразу. Если динамики в снижении веса нет, можно прибегнуть к специальным препаратам. Их не так много и все они действуют по-разному: блокируют всасывание жиров в кишечнике, действуют на уровень инсулина в крови, снижают аппетит или меняют метаболизм.

Основное показание к началу лекарственной терапии Показанием для инициации лекарственной терапии это как раз наличие хотя бы одного из связанных с ним заболеваний – диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия. Чем раньше начато лечение медикаментами, тем успешнее будет снижение массы тела. – считает член-корр. РАН, профессор, д.м.н Екатерина Трошина.

Среди препаратов выбора Трошина называет комбинированный препарат сибутрамина и метформина. Сейчас в России начались клинические испытания сравнения этого лекарства. Монопрепарат сибутрамина уже показал себя с хорошей стороны.

Речь, конечно, не идет о самолечении, да и купить лекарства без рецепта тоже не получится. Проконсультироваться по вопросам питания физических нагрузок тоже лучше с диетологом и эндокринологом, но только с помощью них достичь результатов тоже не получится. Эффективность диет и упражнений в отсутствие лечения составляет не более 5%, считает эндокринолог.