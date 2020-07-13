2020-07-13T14:11:51+03:00
Звезды

Сначала погиб сын, теперь жена: Джон Траволта раздавлен смертью Келли Престон от рака

Актеры были счастливы в браке почти 30 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Джон Траволта мужественно держится после смерти супруги Келли Престон, с которой прожил почти 30 летДжон Траволта мужественно держится после смерти супруги Келли Престон, с которой прожил почти 30 летФото: REUTERS
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Джон Траволта, объявивший о смерти 57-летней жены Келли Престон, буквально раздавлен невосполнимой утратой. Несколько лет назад актер хоронил своего первенца - 16-летний подросток страдал аутизмом и погиб в 2009 году во время отдыха на Багамах. Теперь звезду фильма "Криминальное чтиво" настиг новый удар судьбы.

Джон Траволта мужественно держится после смерти супруги Келли Престон, с которой прожил почти 30 лет. В своем комментарии о трагедии в семье актер раскрыл причины смерти 57-летней жены. Престон два года тайно боролась с онкологией. У женщины был рак груди. О смертельном диагнозе знали лишь близкие.

Несколько лет назад актер хоронил своего первенца - 16-летний подросток страдал аутизмом и погиб в 2009 году во время отдыха на Багамах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько лет назад актер хоронил своего первенца - 16-летний подросток страдал аутизмом и погиб в 2009 году во время отдыха на БагамахФото: GLOBAL LOOK PRESS

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам и всем медицинским центрам, которые нам помогали", - написал 60-летний Траволта.

Он попросил не тревожить его ближайшее время и откровенно признался, что еле держится. Поклонники и друзья пишут актеру и его детям от брака с Келли слова поддержки.

Джон Траволта с женой и дочерью Фото: REUTERS

Джон Траволта с женой и дочерьюФото: REUTERS

Супруги были практикующими саентологами. Траволта познакомился со своей женой на съемках комедии "Эксперты». Престон, как и муж, связала свою жизнь с кинематографом. Она известна своими ролями в фильмах "Близнецы", "Нечего терять", "От заката до рассвета" и других голливудских лентах.

У супругов родились трое детей. Первый сын пары - Джетт трагически погиб в 2009 году. Подросток скончался в результате приступа эпилепсии. Трагедия произошла в особняке звезд на Багамских островах. Джетт страдал аутизмом. Когда он был совсем маленький, у него развился синдром Кавасаки. При этом синдроме часто подскакивает температура, появляется сыпь. По слухам, папа-саентолог отказался от традиционной медицины и лечил наследника с помощью псевдонаучных ритуалов.

Актеры были счастливы в браке почти 30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актеры были счастливы в браке почти 30 летФото: GLOBAL LOOK PRESS

Через два года после рождения Джетта в семье родилась дочь Элла Блю, выросшая копией своей отца. В 2010 году на свет появился сын Бенджамин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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