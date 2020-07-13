2020-07-13T13:42:10+03:00
Звезды

«Она безумно любила мальчика. Это была любовь ее жизни»: дочь Элвиса Пресли вне себя от горя после самоубийства сына

Внуку легендарного музыканта было всего 27 лет
Николай ГЕРАСИМОВ
Поделиться:
Кио был внуком одного из самых знаменитых певцов ХХ века - Элвиса Пресли, и внешне чем-то напоминал легендарного дедушкуКио был внуком одного из самых знаменитых певцов ХХ века - Элвиса Пресли, и внешне чем-то напоминал легендарного дедушкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как стало известно, тело 27-летнего музыканта Бенджамина Сторма Кио (Keough) было найдено в его доме в городке Калабасас, штат Калифорния. Предположительно, молодой человек покончил с собой.

Кио был внуком одного из самых знаменитых певцов ХХ века - Элвиса Пресли, и внешне чем-то напоминал легендарного дедушку. Его мать, Лиза Мари Пресли, сейчас находится вне себя от горя.

«Она безутешна, абсолютно опустошена, но старается оставаться сильной ради других своих детей - 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она безумно любила мальчика. Это была любовь ее жизни» - сообщает менеджер Лизы Мари.

Напомним, Лиза Мари была замужем четыре раза (одним из ее супругов был Майкл Джексон, другим - актер Николас Кейдж). Райли и Бенджамина она родила в первом браке - ее мужем был певец и автор песен Дэнни Кио. Дочерей-близняшек, от которых идет речь - в четвертом браке с гитаристом и продюсером Майклом Локвудом.

Сообщается, что с Бенджамином у Лизы Мари были особенно близкие отношения. В 2009 году в честь Дня матери - праздника, который широко отмечается в США - они даже сделали одинаковые татуировки с кельтской символикой. В интервью Лиза Мари все удивлялась сходству своих сына и отца:

«Все поворачиваются и смотрят Бенджамину вслед! Все просят его о совместном фото, потому что это просто невероятно. Иногда у меня самой глаза лезут на лоб, когда я смотрю на него».

Как сообщается, Бенджамин занимался музыкой, в 2009-м даже подписал контракт со звукозаписывающим лейблом, но больших успехов на этом поприще не добился. В кино он единственный раз снялся в какой-то короткометражке, и на этом покончил с актерской карьерой (в отличие от своей 31-летней сестры Райли, которая снимается в кино очень активно - она играла, например, в последнем «Безумном Максе» и в фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»). Бенджамин вел довольно скромный образ жизни, нечасто появлялся в соцсетях. О причинах, толкнувших его на отчаянный шаг, пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тurkish Airlines возобновит авиасообщение в Россией с 1 августа
Министр культуры разрешила открыть кинотеатры с 13 июля
Опрос: 40 процентов россиян проведут отпуск в 2020 году дома
Третий день митингов в Хабаровске: Люди вышли к правительству края
Пресс-секретарь Сергея Фургала о митингах в Хабаровске: Люди требуют открытого судебного процесса
В Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков за день
Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается
Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии
Центробанк оценил возможности для снижения ключевой ставки
Коалы, вернувшиеся в дикую природу после пожаров в Австралии, попали на видео
Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста
В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям