2020-07-13T19:41:09+03:00
Спорт

Это личный выбор каждого, свою позицию хочу выразить по-другому: Почему Квят снова не преклонил колено в поддержку Black Lives Matters

Гонщик "Формулы-1" перед "Гран-При Штирии" снова заявил о себе, но призвал не драматизировать ситуацию
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даниил Квят вторую гонку "Формулы-1" бунтует против известной акции на старте.Даниил Квят вторую гонку "Формулы-1" бунтует против известной акции на старте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский гонщик Даниил Квят вот уже два этапа "Формулы-1" выделяется на общем фоне среди всех участников престижного состязания. Перед началом стартов гонщики, по задумке организаторов, должны выйти на стартовую решетку и преклонить колено в честь акции Black Lives Matters. Это, по идее, должно привлечь внимание к борьбе с расизмом. Квят оказался в числе 6 из 20 гонщиков, которые отказались от этого жеста.

В интервью телеканалу "Россия-1" Квят пояснил свою позицию.

- Я против того, чтобы вставать на колено, это против русского менталитета, мы не встаем на колено просто так, всегда должна быть очень веская причина.

Наш гонщик уверен, что каждый должен сам решать, как поступать. И личный выбор человека - присоединяться к этой акции, либо же нет:

- Никто никого ни к чему не подталкивает, каждый гонщик, каждый сотрудник в "Формуле-1" делает то, что считает нужным. Я думаю, нет никакого драматизма во всем этом.

И как отметил Квят, выражать свою позицию в борьбе с расизмом можно различными способами. И это не всегда должно быть преклоненное колено:

- Для кого-то встать на колено нормально, я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги, у нас все спокойно, все сконцентрированы перед гонкой, у нас нет никаких серьезных разногласий. Мы все боремся против расизма, но каждый делает это по-разному.

Кроме Даниила Квята в числе тех, кто отказался встать на колено, были испанский пилот Карлос Сайнс - младший ("Макларен"), пилоты "Альфа Ромео" Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Русский менталитет Даниила Квята.Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят не встал на колено в поддержку борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Австрии. Спортсмен объяснил: это против его русского менталитета…

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В воскресенье, 5 июля, в Австрии прошел первый этап Гран-При в гонках "Формулы-1" нового сезона. Спортсмены смогли начать биться за звание чемпиона после перерыва, связанного с коронавирусом. И накануне старта австрийской гонки россияинин Даниил Квят и еще пять гонщиков отказались поддержать акцию Black Lives Matters и встать на колено в знак борьбы с расизмом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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