2020-07-13T18:04:02+03:00
Спорт

Появление Дениса Глушакова в Тушино - шанс для "Спартака" на хорошие эмоции в финале сезона

"КП" рассказывает о предстоящей игре 29 тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Глушаков.Денис Глушаков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 15 июля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет закрытие домашней части сезона для футболистов московского "Спартака". В гости к "красно-белым" приедут гости из Грозного. За "Ахмат" сегодня играет один из легендарных для спартаковцев футболистов - капитан "золотого" "Спартака" Денис Глушаков. Сейчас опытный футболист это один из лидеров "Ахмата". И за пару туров до конца сезона эти два клуба являются соседями в турнирной таблице РПЛ. От "Спартака" до "Ахмата" - 2 места и 2 балла.

Грозненцы выдали хорошую серию на рестарте сезона, неплохо проведя летний отрезок. А вот "Спартак" после качественной победы над тульским "Арсеналом" 3:2 затем явно сдал, не сумев справиться с соперниками в последующих нескольких матчах. Вот уже пять встреч команда Тедеско не знает побед. Поражение от "Сочи" - это просто небывалое невезение. Москвичи проиграли после автогола своего же защитника 0:1 на берегах Черного моря.

Между тем, букмекеры верят в то, что в поединке 15 июля успех будет на стороне "Спартака". Шанс на победу столичного клуба оценивается примерно в три раза выше, чем на выигрыш "Ахмата". Так что в этой встрече возможны все исходы. И для "Спартака" приезд команды, где один из лидеров Денис Глушаков - шанс на успех. Но как они его реализуют - это большой вопрос. Доменико Тедеско говорил, что его команда голодна до успехов и побед. И для них главной игрой сезона станет поединок 19 июля в Санкт-Петербурге в полуфинале Кубка России. Поберегут ли тогда они силы перед битвой за трофей? Возможно, но все-таки в плотном графике финала сезона команда вышла в свой ритм, когда состав ротируется от матча к матчу. Так что в игре с "Ахматом" итогом будет, скорее всего, ничья.

Прогноз на матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020: результативная ничья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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