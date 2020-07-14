Старший вице-президент «Норникеля» призвал экологов к сотрудничеству

- Здесь присутствуют ученые, экологи, которые бывали на многих авариях. Нам важно ваше мнение, основанное на опыте. Пора переходить от эмоций к трезвому обсуждению. Интерес общества к проблеме понятен и закономерен. Но я считаю, что нужно излагать все факты, - заявил он.

Андрей Бугров отметил, что сейчас, когда основная часть разлившегося топлива собрана, решается вопрос его утилизации, встает новая задача - рекультивация и восстановление территории. И ее не решить без исследований, создания оптимальных для специфической тундровой зоны моделей.

Он также сообщил, что в Заполярном филиале «Норникеля» будет создан центр диагностики и мониторинга состояния вечной мерзлоты.

Круглый стол «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению» организовала Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды. К участию в разговоре были приглашены представители органов власти, экологических и общественных организаций, «Норникеля».

Как отметила модератор дискуссии Елена Шаройкина, все понимают, что в условиях изменения климата и активной промышленной деятельности в Арктике, техногенные аварии будут и впредь. Для адекватного реагирования на них, нужны консолидированные усилия общества. И произошедшее на Таймыре может стать пилотной моделью для отработки взаимодействия промышленников, государства и общественных организаций.