Чтобы вода в России стала чище, люди сами выходят и убирают мусор по берегам рек
Антон Челышев и директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Сергей Будилин обсуждают, как меняется сознание людей и страна становится чище
Директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Сергей Будилин в студии Радио «Комсомольская правда».
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В последнее время всё больше добровольцев подключается к акции по очистке берегов рек от мусора.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чтобы вода в России стала чище, люди сами выходят и убирают мусор по берегам рек
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