2020-07-14T13:14:47+03:00
Чистая страна

Чтобы вода в России стала чище, люди сами выходят и убирают мусор по берегам рек

Антон Челышев и директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Сергей Будилин обсуждают, как меняется сознание людей и страна становится чище
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
Поделиться:
Директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Сергей Будилин в студии Радио «Комсомольская правда».Директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Сергей Будилин в студии Радио «Комсомольская правда».
Изменить размер текста:

В последнее время всё больше добровольцев подключается к акции по очистке берегов рек от мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время всё больше добровольцев подключается к акции по очистке берегов рек от мусора.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы вода в России стала чище, люди сами выходят и убирают мусор по берегам рек

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Россия оказалась третьей по популярности страной для отпуска среди украинцев
Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам: запрещен их ввоз в Россию
Названы восемь стран, готовые уже сейчас принять российских туристов
Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего оппозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу
ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало