2020-07-14T13:41:03+03:00
Политика

Дмитрий Песков прокомментировал заявление полпреда президента Юрия Трутнева о ситуации в Хабаровске

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы обозревателя kp.ru Александра Гамова
Александр ГАМОВ@gamov1
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Вот вчера Юрий Трутнев в Хабаровске заявил буквально следующее: «Я считаю, что сейчас работа руководства Хабаровского края организована плохо. И у меня есть на это основания». Ну, и он привел цифры, конкретные, все их знают. О том, как испортился инвестиционный климат в Хабаровском крае. Значит ли это, Дмитрий Сергеевич, что Юрий Трутнев, в какой-то степени, озвучил позицию Кремля?

- Юрий Трутнев является полпредом президента (в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.), поэтому, разумеется, - да...

И он курирует этот регион. Курируя регион, он, естественно, обладает всеми данными его развития.

По некоторым параметрам, там очень положительная динамика, там есть успехи. По определенным параметрам, о которых, в частности, говорил Трутнев, - выделялись деньги на строительство объектов, эти объекты не были достроены или не были построены. И так далее...

Там Трутнев, как раз, отметил отставание и недоработки. Именно об этом он говорил.

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- Главная какая задача?

- Сейчас, конечно, очень важно, о чем, собственно, тоже говорил Трутнев, - региону сохранить управляемость.

И, главное – региональные власти должны выполнять те функции, которые необходимы, - несмотря на ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора Фургала.

- Спасибо!

- Пожалуйста.

Дмитрий Песков - «Комсомольской правде» - о заявлении Юрия Трутнева.Александр ГАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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