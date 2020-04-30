Время готовить есть!

В любой ситуации есть свои плюсы: да, мы ограничены в передвижении, но зато появилось время на то, что раньше всегда откладывали.

А судя по соцсетям, все бросились к плите с духовкой и начали в буквальном смысле творить кулинарные шедевры. Что ж, самое время потренировать поварские навыки и подступиться к сложным рецептам. А мы вам приготовили подборку интереснейших мясных блюд.

Круглый пирог на бараньем жире

Рецепт колобового (то есть круглого) пирога был впервые опубликован в 1815 году в книге «Русская поварня» Василия Лёвшина. Пирог обожали и столичные рестораторы, и императрица Екатерина II.

Главное здесь - тесто. Растворите в 100 мл холодной воды немного соли, влейте воду в 200 г муки. Замесите тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 20 минут. Затем раскатайте холодное тесто в сочень толщиной 7 - 8 мм. Выложите в середину 200 г застывшего бараньего жира, подогните края теста в виде конверта, раскатайте, чтобы площадь увеличилось втрое, а получившийся блин сложите втрое и снова уберите в холодильник на 20 минут. Раскатывать тесто так нужно семь раз, последний - перед лепкой пирога.

Начинку сделать проще: 300 г запеченной говядины или баранины, луковицу, 2 зубчика чеснока и 50 г моркови обжарить на топленом масле, постепенно добавляя ингредиенты. Посолить, добавить немного воды, потушить, а затем выложить начинку горкой на круг теста - по классическому рецепту диаметр круга должен быть 24 сантиметра. Накрыть другим кругом, плотно слепить края, смазать верх взбитым яйцом и сделать сверху крестообразный надрез для выхода пара. Выпекать 15 - 20 минут при температуре 180 градусов.

Королевский мясной суп

В 1861 году, когда вышла книга Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам», времени на приготовление еды было гораздо больше - может, поэтому каждый рецепт в ней содержит десятки ингредиентов.

Для приготовления потребуется:

Половина курицы, 200 г копченой ветчины, еще 200 г говядины и столько же телятины, 100 г масла, 2 моркови, петрушка, сельдерей, порей, 10 - 15 зерен душистого перца, 4 лавровых листа, печеная луковица и половинка французской булки. 0,5 кг говядины, 0,5 кг постной свинины (такую можно найти в «Черкизово») - для бульона.

Курицу Молоховец рекомендует очистить и мелко порубить сырую с костями, затем также измельчить масло, ветчину, 200 г говядины и телятины, овощи и французскую булку, намоченную и выжатую. Смешать все с мясом курицы, обжарить до корочки, а потом снова порубить на столе и истолочь в ступке до превращения в однородную массу. Добавить к ним полстакана бульона, сваренного из говядины и свинины, пропустить сквозь сито, добавить оставшийся бульон.

Получившийся суп-пюре аккуратно подогреть - и подать с фаршированными оливками, гренками или пирожками.

«Рыцарская птица»

Простой, но интересный рецепт от современника - шеф-повара и кулинарного блогера Андрея Рудькова - и вкусно, и хоть сейчас в Инстаграм.

Нам потребуется: Тушка курицы, 8 полосок бекона, 150 г индюшачьего фарша (например, все эти мясные ингредиенты можно выбрать на сайте группы «Черкизово»), 20 г сливочного масла, 2 - 3 зубчика чеснока, половинка лука и половинка яблока, 2 столовые ложки панировочных сухарей, 30 г орехов и свежие травы.

Порубите отдельно друг от друга сливочное масло, чеснок, лук, яблоко и орехи. Добавьте к фаршу и панировочным сухарям. Можно пофантазировать и добавить любимые специи - например, черный перец. Хорошо замесите фарш руками.

Тушку птицы обсушите салфетками и начините «мясным гарниром», смажьте маслом, а сверху внахлест положите полоски бекона - они создадут иллюзию «доспехов», а мясо птицы (даже грудку!) сделают более сочным. Положите на дно противня розмарин или тимьян, а курицу оберните в фольгу - снимете за 25 минут до окончания приготовления, чтобы бекон не пригорел.

Понятно, что гостей сейчас в дом не позовешь и не угостишь. Но, приготовив эти блюда, вы порадуете близких. А своих друзей в соцсетях доведете до гастрономического экстаза. Главное, не забудьте сфотографировать готовое блюдо, пока его не съели.

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