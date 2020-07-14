Курсанты Росгвардии занимаются в 3D-очках

В Пермском военном институте Росгвардии для подготовки специалистов связи стали использовать программно-аппаратные тренажеры, которые в обиходе называют 3D-очками виртуальной реальности.

- Устройство предоставляет собой мини-компьютер, в который можно загрузить трехмерное изображение изучаемой техники или учебной ситуации и, как в компьютерной игре, решать практическую задачу. Такие тренажеры позволяют курсантам легче и качественнее осваивать изучаемый материал, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Безусловно, закрепив теоретические знания, курсанты продолжают изучать боевую технику уже на полигоне.

- Данные технические новинки являются одним из инновационных технических средств, используемых для усовершенствования образовательного процесса в вузах ведомства, - подчеркнули в ведомстве.