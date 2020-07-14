2020-07-14T17:23:01+03:00
Общество

Курсанты Росгвардии занимаются в 3D-очках

В них они изучают в теории боевую технику
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Прибор позволяет получить трехмерное изображение изучаемой техники. Фото: Пресс-служба РосгвардииПрибор позволяет получить трехмерное изображение изучаемой техники. Фото: Пресс-служба Росгвардии
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В Пермском военном институте Росгвардии для подготовки специалистов связи стали использовать программно-аппаратные тренажеры, которые в обиходе называют 3D-очками виртуальной реальности.

- Устройство предоставляет собой мини-компьютер, в который можно загрузить трехмерное изображение изучаемой техники или учебной ситуации и, как в компьютерной игре, решать практическую задачу. Такие тренажеры позволяют курсантам легче и качественнее осваивать изучаемый материал, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Безусловно, закрепив теоретические знания, курсанты продолжают изучать боевую технику уже на полигоне.

- Данные технические новинки являются одним из инновационных технических средств, используемых для усовершенствования образовательного процесса в вузах ведомства, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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