Батька поборется на выборах с собой: У Александра Лукашенко не осталось серьезных конкурентов
Белорусский Центризбирком не допустил до выборов главы государства (они пройдут 9 августа) двух главных противников нынешнего президента - экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-руководителя администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Сейчас Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ. Его обвиняют в получении иностранного финансирования. ЦИК забраковал кандидата из-за того, что якобы он скрыл доходы и недвижимость — не указал их в декларации.
Что касается Цепкало. Он якобы не смог преодолеть барьер «настоящих подписей» от избирателей. Из всех собранных автографов действительными признали лишь 78 тысяч. Минимальный порог — 100 тысяч подписей. А Цепкало собрал подписей с запасом - 160 тысяч. И проверял их тщательно...
Еще один популярный кандидат - блогер Сергей Тихановский - арестован еще весной.
А кого же белорусский ЦИК допустил до президентской гонки? Вот они:
- экс-депутат Анна Канопацкая;
- сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев;
- председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечня;
- супруга блогера Тихановского Светлана;
- действующий президент Александра Лукашенко.
Ну, сильных кандидатов, которые могли бы пободаться с Батькой, в этом списке уже нет. Могли же допустить хоть одного тяжеловеса, чтобы президентская победа выглядела более убедительно и солидно? Вот и получается, что Лукашенко будет соревноваться на этих выборах сам собой. Или жена блогера ему конкурент?
ИСТОЧНИК KP.RU