Батька поборется на выборах с собой: У Александра Лукашенко не осталось серьезных конкурентов

Белорусский Центризбирком не допустил до выборов главы государства (они пройдут 9 августа) двух главных противников нынешнего президента - экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-руководителя администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Сейчас Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ. Его обвиняют в получении иностранного финансирования. ЦИК забраковал кандидата из-за того, что якобы он скрыл доходы и недвижимость — не указал их в декларации.

Что касается Цепкало. Он якобы не смог преодолеть барьер «настоящих подписей» от избирателей. Из всех собранных автографов действительными признали лишь 78 тысяч. Минимальный порог — 100 тысяч подписей. А Цепкало собрал подписей с запасом - 160 тысяч. И проверял их тщательно...

Еще один популярный кандидат - блогер Сергей Тихановский - арестован еще весной.

А кого же белорусский ЦИК допустил до президентской гонки? Вот они:

- экс-депутат Анна Канопацкая;

- сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев;

- председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечня;

- супруга блогера Тихановского Светлана;

- действующий президент Александра Лукашенко.

Ну, сильных кандидатов, которые могли бы пободаться с Батькой, в этом списке уже нет. Могли же допустить хоть одного тяжеловеса, чтобы президентская победа выглядела более убедительно и солидно? Вот и получается, что Лукашенко будет соревноваться на этих выборах сам собой. Или жена блогера ему конкурент?