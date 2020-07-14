Краснодарский край предложит включить в новый нацпроект развитие круглогодичного туризма

Власти Краснодарского края рассчитывают, что создание в России отдельного национального проекта в сфере туризма, будет способствовать росту качества курортной инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, курорты края рассчитывают на поддержку центра в развитии инфраструктуры, в том числе коммунальной, дорожной, которую ни один субъект, а тем более, бизнес, в одиночку не потянут.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко 12 июля предложил включить туризм в перечень нацпроектов. По его словам, это позволит сделать акцент на координацию усилий различных других программ, чтобы и инфраструктура, и возможности для бизнеса были сконцентрированы в тех местах, куда может массово поехать турист.

– Это будет комплексное развитие курортных территорий. Краснодарский край, безусловно, обеими руками за создание такого отдельного национального проекта. Помимо создания привычных санаториев, гостиниц, сделать акцент на яхтенном туризме – на это сегодня есть запрос у наших туристов. Сеть марин может объединить все Черноморское побережье – такой пункт мы также предлагаем включить в национальный проект. Это будет еще один пример взаимодействия Краснодарского края и Крыма. Побережье у нас одно, и в его развитии не может быть конкуренции, – отметил Вениамин Кондратьев.

Плюс, климат позволяет предоставлять туристам комфортабельный отдых круглый год. В высокий сезон заполняемость отелей достигает 90%, а остальное время – только около 30%. И эти цифры можно увеличить. Плюс, особое внимание стоит уделить и развитию экотуризма, учитывая трендовость этого направления.

- Здесь у края огромные возможности – более 200 особо охраняемых природных территорий. Это заповедные места, обладающие уникальными природными богатствами, все они имеют потенциал для развития, – подытожил губернатор.

Отметим, что сейчас благоустройство курортных территорий в Краснодарском крае частично ведется за счет средств курортного сбора. В прошлом году в главном туристическом регионе страны было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки. При этом в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих. Но в этом сезоне из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.