Откуда ждать новый удар по имиджу России?

Больше 10 лет «Тольяттиазот» отбивает атаки миноритария - компании «Уралхим», подконтрольной участнику рейтинга «Форбс» Дмитрию Мазепину. Летом 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти обязал экс-руководителей комбината возместить «Тольяттиазоту» порядка 70 млрд рублей, а «Уралхиму» - 10 млрд ущерба.Сам «Тольяттиазот» заявил, что не согласен с решением суда, не считает, что ему был причинен какой-либо ущерб, а действия истца, «Уралхима», называет попыткой захвата. «Уралхим» поспешил в официальном комментарии в очередной раз напомнить о том, что считает себя потерпевшей стороной, а решение тольяттинского судьи - обоснованным.

В реальности же потерпевшими от конфликта могут оказаться российские банки, деловые партнеры Дмитрия Мазепина и, главное, имидж России на международной арене.

«СПАСАТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРУГ»

ТОАЗ - один из крупнейших в мире (с долей до 10%) производителей аммиака: по итогам 2019 года чистая прибыль составила 5,5 млрд рублей. А чистые активы «Уралхима» последние 6 лет являются отрицательными (при этом согласно Гражданскому кодексу РФ акционерное общество, чьи чистые активы более двух лет являются отрицательными, подлежит ликвидации). Долги «Уралхима» в 2018 году в 5 раз превышали объем прибыли до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации. В 2019 году превышение достигло 7,5 раза. «Уралхиму» требуется «спасательный финансовый круг». Вероятно, именно такую роль Дмитрий Мазепин хотел бы отвести «Тольяттиазоту».

В России суды принимают решения в пользу «Уралхима»: первая инстанция и апелляция пройдены, на очереди - кассация. Однако все международные организации, суды и арбитражи, рассматривавшие спор по существу, вынесли решение против «Уралхима», одновременно отмечая, что «Тольяттиазот» является объектом рейдерского захвата. Такова позиция Интерпола, главного магистратского судьи Англии и Уэльса, Высокого суда Ирландии. А теперь на горизонте уже маячит новый иск в адрес «Уралхима» и его владельцев - на этот раз в США и по самому жестокому закону против коррупции и рэкета - закону RICO.

Что это означает для бизнеса? В результате целой цепи судебных решений в иностранных юрисдикциях ведущий бизнес на зарубежных рынках «Уралхим» рискует столкнуться с тем, что любая задолженность перед ним будет поводом для ареста его экспортной продукции и собственности. С учетом запредельной долговой нагрузки «Уралхима» решения иностранных судов приведут Сбербанк, ВТБ и других кредиторов компании к необходимости сформировать 100-процентный резерв по его обязательствам или потребовать возвратить ранее выданные кредиты. А это означает неизбежное банкротство «Уралхима».

ПОКА НЕ ПРОЙДЕНА ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Как не допустить худшего сценария?

Первое - финансовое оздоровление «Уралхима» без «Тольяттиазота». Сейчас чистый убыток «Уралхима» в пять раз больше чистой прибыли «Тольяттиазота». Возможный захват ТОАЗа приведет лишь к временному улучшению финансового положения бизнеса Дмитрия Мазепина. Более того, сценарий, при котором «Уралхим» утянет на дно «Тольяттиазот» в случае, если добьется контроля над предприятием, весьма вероятен, особенно с учетом международных судебных рисков.

Второе - прекращение судебных тяжб вокруг «Тольяттиазота» в России и за ее пределами. Сейчас продолжение разбирательств является изнурительным для всех участников, создает все больше рисков. Эту задачу можно решить за счет привлечения третьей стороны, которая будет способна выкупить как контрольный пакет ТОАЗа, так и миноритарный пакет «Уралхима». Таким «белым рыцарем» может выступить, например, частно-государственный фонд при дельном арбитраже со стороны РСПП.

Вероятно, лучшего момента для появления такого игрока может и не оказаться: после решения Верховного суда, активизации процессов в зарубежных судах в деле может быть пройдена точка невозврата, которая запустит принцип домино во всех ключевых судах в мире.