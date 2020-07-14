Объявлены результаты Национального рейтинга коммуникационных компаний

Форум лидеров коммуникационной индустрии НР2К «Новый мир. Новые вызовы. Новые правила» состоялся впервые, он прошёл на виртуальной платформе Московской школы управления Сколково при поддержке ИД «Коммерсант».

В приветствии вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко в адрес участников форума говорится: «Период пандемии стал для коммуникационной индустрии серьезным вызовом и одновременно стимулом. Коммуникационные компании быстро перестроили работу, перевели процессы в онлайн, обновили инструментарий, актуализировали контент. Уже очевидно, что за два месяца коммуникационная отрасль вышла на качественно новый уровень цифровизации».

Вице-премьер также отметил, что «пандемия подтвердила социальную ответственность бизнеса и готовность участников коммуникационного рынка к консолидации», он выразил благодарность всем коммуникационным компаниям, которые оказали информационную поддержку мероприятиям по противодействию коронавирусной инфекции.

На форуме ведущие эксперты отрасли и руководители коммуникационных компаний - участников рейтинга обсудили насущные вопросы и перспективы коммуникационной индустрии.

Открывая дискуссионную часть форума, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский сказал: «За прошедшие несколько месяцев коммуникационные компании показали, что они готовы к изменившимся условиям работы. Для заказчиков – органов власти, бизнеса – коммуникации являются необходимой частью работы, частью бизнес-процессов, поэтому коммуникационная индустрия продолжит своё развитие».

В обсуждении приняли участие президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефть» Александр Дыбаль, старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково» Александр Чернов, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью Лилия Глазова, генеральный директор Коммуникационной группы АГТ Георгий Гаврилин, президент группы компаний «Михайлов и Партнёры» Марианна Максимовская, генеральный директор КГ «Орта» / FleishmanHillard Vanguard Елена Фадеева.

Комментируя итоги рейтинга НР2К, Виталий Расницын, президент Российской академии общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета рейтинга отметил: «НР2К составлялся уже в восьмой раз. Мы видим, что к рейтингу присоединяются новые PR-агентства, растёт их мотивация к открытой и честной конкуренции, компании могут сравнить себя с другими игроками по объективным критериям».

«Прозрачность составления рейтинга позволяет точнее оценивать структуру и динамику рынка», − подчеркнул Николай Симаков, партнёр аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон, которая шестой год подряд выступает консультантом НР2К.

Всего в рейтинге приняли участие 75 компаний, в том числе 14 новых, ранее не ранжировавшихся в НР2К. По итогам 2019 года совокупный доход компаний - участников рейтинга вырос на 4 % по сравнению с предыдущим годом и составил 26,2 млрд рублей, медиаактивность – удвоилась (по показателю суммарного МедиаИндекс), представленность в отраслевых премиях выросла в полтора раза (методология рейтинга учитывает участие в 30 наиболее статусных международных и российских премиях).

НР2К ранжирует коммуникационные агентства России по ключевым показателям деятельности: финансовый оборот, клиентский и кадровый портфель, медиаактивность.

Впервые рейтинг НР2К был проведён в 2013 году. Основные задачи рейтинга – повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка. Результаты рейтинга публикует газета «Коммерсантъ».

Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС)

При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)

Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания «Медиалогия»

Официальный консультант: Группа «БДО Юникон»

Официальный партнёр: Московская школа управления Сколково

Генеральный информационный партнёр: ТАСС

Генеральный медиапартнёр: ИД «Коммерсантъ»

Официальный интернет-партнёр: AdIndex

РАОС – Российская академия общественных связей - некоммерческое партнерство, созданное ведущими специалистами в области связей с общественностью, объединившими усилия с целью повышения репутации отрасли в общественном сознании, в СМИ, органах государственной власти, в деловых кругах в России и за рубежом, а также формирования и поддержки высоких профессионально-этических стандартов.

Группа БДО Юникон – ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году. БДО Юникон предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в области аудита, консультирования по налогообложению и праву, финансового консультирования, бизнес-консультирования и системной интеграции. Более половины компаний, входящих в топ-100 российского бизнеса, являются клиентами БДО Юникон. В офисах группы БДО Юникон, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных региональных центрах, работает около 1500 сотрудников. В 2019 году оборот группы составил около 5,5 млрд руб. Все компании группы БДО Юникон входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей – BDO, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 167 странах.

ByconGroup - Коммуникационная группа «Византия» (ByconGroup) с 2008 года оказывает услуги в сфере коммуникационного консалтинга, облегчая и оптимизируя усилия клиентов, направленные на построение и комплексное управление репутацией. «Византия» специализируется на консалтинге в сфере PR, PA, IR, GR, media relations, способствует решению организационных вопросов в сфере PR и маркетинга, осуществляет аналитическое обеспечение деятельности компаний, проводит маркетинговые, социологические исследования. Среди клиентов Группы – органы государственной власти РФ, российские и зарубежные бизнес-структуры.

Компания «Медиалогия» - российский разработчик технологий и решений анализа соцмедиа и СМИ в реальном времени. «Медиалогия» позволяет применять современные технологии обработки и анализа больших массивов неструктурированной информации. «Медиалогия» дает возможность измерять репутацию компаний, брендов и персон, анализировать динамику активности конкурентов, проводить отраслевые медиа-исследования. Технологические разработки "Медиалогии" позволяют мониторить более 1,8 млрд источников социальных медиа в месяц. База СМИ «Медиалогии» включает более 57 тыс. источников: ТВ и радио, газет и журналов, информационных агентств и Интернет-изданий.