2020-07-14T22:39:06+03:00
Звезды

«Ей стыдно за меня»: Ирена Понарошку подала на развод с мало зарабатывающим мужем

Телеведущая и музыкант DJ List прожили вместе 10 лет, у них двое детей
Ирина СУХАНОВА
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Ирена и Александр прожили в браке 10 лет. Фото: Инстаграм.Ирена и Александр прожили в браке 10 лет. Фото: Инстаграм.
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Телеведущая и звезда соцсетей Ирена Понарошку подала на развод с мужем, 44-летним музыкантом Александром Глуховым (выступающим под псевдонимом DJ List). Пара прожила вместе 12 лет из них в законном браке - 10. У супругов двое детей: 9-летний Серафим и 1,5-годовалый Теодор. Судя по всему, к этому решению 37-летняя Ирена шла довольно долго.

Впервые о том, что их брак закончился крахом, Александр объявил еще в сентябре прошлого года. Тогда музыкант разместил в Инстаграме гневный пост, намекнув, что жена бросает его из-за того, что он мало зарабатывает.

- Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее, — писал тогда DJ List на своей странице. — Просто я был честным, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья. Мужчины! Этот век прогнил. Не верьте бабам!

Правда, через некоторое время Глухов удалил этот пост, оставив вместо него другой:

- Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь. Больше не верю! – написал он.

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Так выглядит идеальная #ПостельнаяСцена спустя 10 лет брака #СерафимСаныч #ХалатноеОтношение #intercontinental #intercontinentalsamui #intercontinentallife
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А Ирена чуть позже намекнула, что готова простить супруга. «Когда человек поступил плохо по отношению к тебе, но ты даешь ему шанс исправиться», - написала она в сториз.

Но, видимо, супруги так и не смогли помириться. Новогодние каникулы Ирена с детьми провела в США, а потом улетела на зимовку в Таиланд, вернувшись в Россию в разгар пандемии коронавируса. Хотя в последнее время Понарошку не снимается на телевидении, она неплохо зарабатывает на своем Инстаграме – на ее странице много рекламных постов. А вот у ее супруга дела в последнее время шли не слишком хорошо. Во время карантина DJ List пытался заработать, давая концерты в прямом эфире соцсетей. Музыкант опубликовал реквизиты своего счета, призвав поклонников материально поддержать его.

Ирена – строгая вегетарианка, увлекается йогой. Муж Понарошку, кришнаит по вероисповеданию, полностью поддерживал ее в стремлении к здоровому образу жизни. Пара всегда много путешествовала. Особенно Ирене нравилось жить в Калифорнии, где все обходится недешево. А каждую зиму телеведущая с детьми проводила в Таиланде.

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Ирена - звезда Инстаграма.
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Ирена – бывший виджей телеканала «MTV Россия» и ведущая рубрики в шоу «Вечерний Ургант» - родилась в Москве в семье экс-министра образования России Владимира Филиппова. Впрочем, когда девушка в 17 лет пришла работать на телевидение, она придумала себе совсем другую биографию. Ирена утверждала, что она – дочь басиста польской группы «Червоны гитары» Янека Понарошку, семья которого бежала в СССР после победы в Польше в 1989 году политического движения «Солидарности».

- Это не псевдоним! – горячо уверяла она. - Это польско-венгерская фамилия, вроде Занавеску и прочих героев из анекдотов про Штирлица. Её я унаследовала от своего отца-поляка Янека Понарошку. Он у меня музыкант.

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Глазам своим не верю! Наша первая совместная обложка с маэстро @listdj
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С музыкантом Александром Глуховым Ирену в свое время свела работа. Пара поженилась в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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