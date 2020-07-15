2020-07-15T12:15:28+03:00
Спорт

РФС рассказал о результатах проверки судьи Лапочкина на «детекторе лжи»

Этот арбитр удалил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, а потом был обвинен в связи с букмекерскими ставками
Константин ИВАНОВ
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Сергей Лапочкин прошел испытание полиграфом. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСССергей Лапочкин прошел испытание полиграфом. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Российском футбольном союзе рассказали, что арбитр Сергей Лапочкин прошел испытание полиграфом. По результатам внутренней проверки, вопросов к футбольному судье не осталось, отметили в РФС.

Сергей Лапочкин пережил не самое легкое время время. Неприятности у него начались после того, как он скандально отработал на матче «Спартак» - «Локомотив» (1:1). Во время этой игры он назначил спорный пенальти в ворота хозяев, и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. «Спартак» таким образом не смог добиться победы и потерял важные очки. Кроме того, Лапочкин удалил возмущающегося главного тренера Доменико Тедеско. Наставник «Спартака» был дисквалифицирован и в двух последующих матчах не мог руководить своей командой у кромки поля.

В «Спартаке» были возмущены судейством, а на Лапочкина обрушились неприятности. В СМИ всплыла информация, что судья был якобы замешан в букмекерских ставках на те матчи, которые обслуживал. Сообщения опровергли, но испытание «детектором лжи» арбитр все-таки прошел. Но по намекам официальных лиц, расследовали все-таки скандальное судейство Лапочкина, а не его возможную связь со ставками. После проверки на полиграфе вопросов у РФС не осталось.

Сергей Лапочкин – не единственный судья, вынужденный держать ответ на полиграфе. Например, арбитр Матюнин несколько лет назад сумел доказать с его помощью, что не оскорблял нападающего «Зенита» Халка. Причем это делал у специалиста, который сотрудничал с программой известного телеведущего Андрея Малахова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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