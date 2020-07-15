2020-07-15T15:33:55+03:00
Дом. Семья

Послушай, как вкусно: блогеры пробуют натуральную картошку Lay’s в серии ASMR-роликов

Lay’s создал новую серию ASMR- роликов, в которой стало возможным почувствовать вкус через экран
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Саша РомановаСаша Романова
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Вместе с любимыми блогерами, которые приняли участие в проекте, зритель может наслаждаться чипсами посредством шелеста, открывающейся пачки, и аппетитного хруста натурального картофеля, выращенного и собранного на российских фермах.

Lay’s выступает за поддержку локального производства и в 2020 году запускает масштабную кампанию, цель которой — рассказать потребителям, как создаются чипсы, которые они любят и выбирают: всё начинается с отборного картофеля, который с заботой выращивают только на российских фермах, обжаривают в натуральном масле и затем добавляют к нему ароматные специи чтобы каждый наш день был ещё вкуснее.

В этом году Lay’s не только обновил дизайн своей упаковки, но и выпустил на рынок новые и необычные сочетания:

• Lay’s «Рёбрышки гриль»

• Lay’s «Лосось в сливочном соусе»

• Lay’s «Чили и лайм»

• Lay’s «Пикантная горчица»

Рафаэль Миллер

Рафаэль Миллер

Популярный тренд, который пришел в Рунет из Азии, Lay’s переосмыслил по-нашему и предложил известным блогерам вместо лапши или щупалец осьминога продегустировать хрустящую картошку с российских ферм. Денис Кукояка, Лера Любарская, Сергей Штепс и еще с десяток лидеров мнений снялись в серии коротких роликов с эффектом ASMR, т.е. вызывающих у зрителя особые (и очень приятные!) физиологические ощущения благодаря набору определённых триггеров: тихий шёпот, шелест, хруст и т.д. Увидеть эти ролики в можно в Instagram по хештегу #LaysASMR. Предупреждаем: после просмотра вы не удержитесь от похода в ближайший магазин за пачкой Lay’s!

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