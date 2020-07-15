2020-07-15T16:58:34+03:00
Общество

За три года в Москве капитально отремонтируют 4,5 тысячи домов

График работ вывесят в подъездах домов и в интернете ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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«В планах - обновление 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.«В планах - обновление 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.
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В столице продолжается капремонт жилых домов. В ближайшие три года обновят около 4,5 тысяч зданий. Столичные власти утвердили план работ на 2021 - 2023 годы.

В скором времени для домов, ремонт в которых начнется в 2021 году, появится информация с перечнем работ и сроками. Объявления вывесят в подъездах домов и на сайте Фонда капитального ремонта (https://fond.mos.ru).

«В планах - обновление 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, все работы, перенесенные с 2020 года на 2021, также выполнят полностью. Первые конкурсы по выбору подрядных фирм на будущий год проведут до конца 2020-го. А сам капремонт стартует уже в январе 2021 года. Тогда же займутся и заменой лифтов. При этом подъемники обновляют строго в тот год, когда истекает 25-летний срок их службы без дополнительного продления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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