Семь часов отличной «ловли»

Ведущие шоу Полина Кирова и Антон Челышев провели перекличку главных рыбных регионов России, поговорили с представителями бизнеса и власти и, конечно, пообщались со слушателями со всей страны.

В России есть места, где День рыбака принято отмечать всенародно, с размахом – массовыми гуляниями, безудержным весельем, приготовлением и поеданием всевозможных блюд и закусок из рыбы. Но в этом году, по понятным причинам, праздников, да и вообще массовых мероприятий нет. Мы решили это исправить и устроить День Рыбака в прямом эфире. Почему? Да потому что в отрасли работает миллион человек, и еще примерно 25 млн граждан России причисляют себя к братству рыболовов-любителей.

День рыбака

Нашим главным партнером в проведении марафона выступила Группа компаний «Доброфлот». Ее управляющий Александр Ефремов под шум тихоокеанских волн поздравил рыбаков с профессиональным праздником, а всем слушателям Радио «Комсомольская правда» обещал больше настоящей российской дикой рыбы по хорошим ценам:

- Используя льготы Территории опережающего развития на Дальнем Востоке, мы запустили в городе Большом Камне Приморского края фабрику «Новый мир» по производству филе. Завод большой мощности был построен в рамках федеральной программы «Квоты в обмен на инвестиции». Еще недавно глубокой переработкой российской рыбы занимались исключительно китайские предприятия. Благодаря государственной программе поддержки нам удалось исправить этот несправедливый зигзаг дальневосточной рыбы в Китай на пути в Россию. Это позволит российскому потребителю получить свежую и качественную рыбу без наценки.

Напомним, что основная часть морской рыбы в России добывается на Дальнем Востоке, ну а самый «рыбный» из всех дальневосточных регионов – это, конечно, Камчатка. Здесь ловят 45% от всего дальневосточного промысла и – внимание – более трети всей рыбы в России.

Сергей Тарусов, председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина.Фото: свту.рф

Председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов рассказал слушателям «Комсомольской правды» о подготовке к промыслу лосося и поздравил коллег с праздником:

- Мы на пороге лососевой экспедиции. Прогнозы хорошие: порядка 80 тысяч тонн горбуши на Восточном побережье и столько же — на Западном. Мы надеемся, что лосось пойдет со дня на день. Уважаемые коллеги — рыбаки. Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к нашей профессии, хочу поздравить в первую очередь ветеранов отрасли. Мои поздравления экипажам рыболовецких траулеров и работникам береговых перерабатывающих предприятий. Всем хочу пожелать ясного горизонта, богатых уловов, спокойного моря и скорейшего возвращения в родной порт.

Глава Камчатского края Владимир Солодов также стал одним из участников марафона в честь Дня рыбака. Глава региона поздравил рыбаков с профессиональным праздником и рассказал о том, что делается для того, чтобы молодежь связывала свое будущее с рыболовством:

- Я поздравляю с Днем рыбака всех, кто причастен к отрасли. Успехов и рыбацкой удачи! Рыболовство – главная отрасль Камчатки, она генерирует треть поступлений в региональный бюджет. Программа «Квоты в обмен на инвестиции» позволила запустить строительство восьми новых рыбоперерабатывающих заводов и семи новых судов. Флоту уже сейчас нужны инженеры и IT-специалисты. Чтобы заранее готовить кадры, мы запускаем в школах тематические классы, создаем научно-образовательный центр, который свяжет учебные заведения с рыбохозяйственными предприятиями и отраслевой наукой.

Владимир Солодов, глава Камчатки. Автор фото: Татьяна СИНИЦЫНА

Ядром марафона стало программное интервью заместителя министра сельского хозяйства Российской федерации – Руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Он порадовал цифрами: уловы по итогам 2020 года должны быть на уровне рекордных значений последних трех лет. Кроме того, по его словам, прямо сейчас закладываются основы для того, чтобы в недалеком будущем отрасль вышла на качественно новый уровень:

- Лососевая путина только началась, ученые говорят, что подходы будут, но чуть позже, чем обычно. В целом, по предварительным оценкам, в текущем году лососевая путина принесет нам порядка 400 тысяч тонн. Что касается общих выловов, то сегодня мы идём с опережением на 7% относительно рекордного прошлого года. Поэтому 2020-й, по предварительным оценкам, ожидается хорошим, «урожайным». Ориентир для нас, по-прежнему, 5 млн тонн. Без рыбы точно не останемся.

Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства

Участниками марафона стали российские рок-музыканты. Оказалось, что группы «Конец фильма» и «Билет на луну», а также Сергей Галанин и Гоша Куценко рыбалку, как говорится, «любят, умеют, практикуют». А если и не ловят рыбу сами, то обязательно наслаждаются тишиной и умиротворением, которые можно пережить только на берегу реки на утренней и вечерней заре. В такие минуты становится так хорошо, что песни сами пишутся. Или поются. Наша студия в этот тоже располагалась на берегу реки – эфирной – так что рок-легенды исполнили вживую свои новые песни, забойные хиты и, конечно, песни о рыбалке,

За семь часов марафона ведущие получили сотни сообщений от рыболовов со всей страны. Кто-то хвастался уловом, кто-то рассказывал байки, самые удачливые – показывали фото свежепойманной рыбы. «Рекордсмены» нашего спонтанного конкурса – камский толстолобик на 45 кг и донской сом – на 53 кило. Активность слушателей в очередной раз показала, что россияне очень любят рыбу, причем как в своей тарелке, так и где-то глубоко в реке. И любовь эта с годами становится все крепче! За время программы мы получили сотни сообщений со всей страны — с поздравлениями, рыбацкими историями и сигналами о проблемах, с которыми сталкиваются рыболовы-любители:

«Поздравляю опытнейших асов в рыбалке, друзей Сеню и Саню с этим чудесным днем! На озере Таватуй им нет равных»!

«Вы знаете, сколько творчества и неожиданных открытий и изобретений в рыбалке неожиданно появляются? Каждый рыбак знает свои тайны. Совершенствует удочку, крючки, насадку и многое другое. Тут и наука. Все мои друзья рыбаки и я следим каждый день за барометром. Он подсказывает рыбаку: будет сегодня клев, или сиди дома и не дергайся)))»!

«Рыбалку очень любил маршал Жуков, когда жил у нас на Урале. Он выигрывал соревнования на льду, больше всех ловил. Офицеры шутили: и тут наш маршал одерживает победы! Георгий Константинович сам делал уникальные блесны. Ему перед рыбалкой готовили лунки, а он, смеясь, уходил в другое место и говорил: «Вы бы и рыбку мне подо льдом на крючок подвесили!»

Видел я на льду и академиков, ездили со мной на рыбалку и доценты, и кандидаты наук»!

«Привет! С праздником! Меня зовут Руслан, я на рыбалке сейчас, Нижнекамское водохранилище. Клева пока нет - отсутствует течение из-за выходного)). Сижу, слушаю ваше радио – отличный марафон. Набережные Челны».

«Привет из Астрахани! С днем рыбака! А мы поймали сазана почти 25 кг! Ура! Самая вкусная уха - в Астрахани! Всем привет! Всех с праздником»!

«Живу на Волге и больной рыбалкой на всю голову))). Зовут меня Александр. Норма у нас 10 кг. Большей частью беру немного домой, остальных выпускаю».

«Ура!! Нашему празднику - ура! Константин рыбак с огромным стажем с Урала. Рыбалка - это занятие счастливых».

Так что, как вы понимаете, наш семичасовой радиомарафон «День рыбака» сделал наших слушателей-рыбаков немного счастливее!